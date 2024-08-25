НБУ представил новые памятные монеты «Плентанизм» (фото)

Национальный банк представил новые памятные монеты «Плентанизм», посвященные уникальной технике живописи украинского художника современности Ивана Марчука. Они продолжают серию «Украинское наследие». Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Мероприятие прошло в рамках персональной выставки украинского художника «Иван Марчук. Космическая мистерия жизни», продолжающаяся в Музее истории города Киева.

Дизайн монет

Для дизайна памятных монет «Плентанизм» использован фрагмент картины «Пробуждение», созданной Марчуком в 1992 году.

Мотивом дизайна аверса серебряной монеты стал круг, ассоциативно напоминающий солнце как символ источника жизни, энергии и развития. Аверс монеты из нейзильбера повторяет общую стилизованную композицию аверса серебряной монеты.

На реверсе обеих монет изображен образ девушки с голубо-желтой лентой на голове. Она стоит на фоне цветущего беспредела родных просторов, символизируя пробуждение Украины. Обе памятные монеты украшены цветной печатью (тампопечать) и патинированием.

Характеристики

Монета номиналом 10 грн изготовлена из серебра 925 пробы.

категория качества чеканки — «специальный анциркулейтед»,

масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г,

диаметр — 38,6 мм,

тираж — до 7 500 штук.

Монета номиналом 5 грн изготовлена из нейзильбера:

категория качества чеканки — «специальный анциркулейтед»,

масса — 16,5 г,

диаметр — 35,0 мм,

тираж — до 75 000 штук.

Где купить

Приобрести памятные монеты «Плентанизм» из нейзильбера можно будет с 26 августа 2024 года в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка и банках-дистрибьюторах (Укргазбанк, Ощадбанк, Таскомбанк, Приватбанк, ПУМБ) по мере их отгрузки НБУ.

В общей сложности через интернет-магазин будет реализовано 30 тыс. шт. памятных монет, из них в первый день продаж будут доступны 20 тыс. шт.

Информация о реализации памятных монет из серебра будет опубликована на сайте интернет-магазина НБУ.