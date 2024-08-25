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25 августа 2024, 9:00 Читати українською

Потери врага за 24 августа: 1190 российских оккупантов, 5 танков и 31 БПЛА

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 190 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 607680 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 190 оккупантов.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Потери врага

  • личного состава — около 607680 (+1190) человек,
  • танков — 8547 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин — 16631 (+11) ед,
  • артиллерийских систем — 17396 (+47) ед,
  • РСЗО — 1171 (+2) ед,
  • средства ПВО — 936 (+1) ед,
  • самолетов — 367 (+0) ед,
  • вертолетов — 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 14095 (+31),
  • крылатые ракеты — 2444 (+0),
  • корабли /катера — 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 23475 (+92) ед,
  • специальная техника — 2928 (+17).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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