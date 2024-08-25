За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 190 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 607680 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 24 августа: 1190 российских оккупантов, 5 танков и 31 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 607680 (+1190) человек,
- танков — 8547 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 16631 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 17396 (+47) ед,
- РСЗО — 1171 (+2) ед,
- средства ПВО — 936 (+1) ед,
- самолетов — 367 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 14095 (+31),
- крылатые ракеты — 2444 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 23475 (+92) ед,
- специальная техника — 2928 (+17).
Источник: Минфин
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