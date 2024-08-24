За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 160 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 606490 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 23 августа: 1160 российских оккупантов, 9 танков, 2 ракеты и 39 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 606490 (+1160) человек,
- танков — 8542 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 16620 (+21) ед,
- артиллерийских систем — 17349 (+42) ед,
- РСЗО — 1169 (+2) ед,
- средства ПВО — 935 (+3) ед,
- самолетов — 367 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 14064 (+39),
- крылатые ракеты — 2444 (+2),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 23383 (+54) ед,
- специальная техника — 2911 (+1).
Источник: Минфин
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