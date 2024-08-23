К закрытию межбанка курс доллара вырос на 12 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Евро подорожал на 5 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 23 августа: доллар и евро подорожали на межбанке
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Открытие 23 августа
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Закрытие 23 августа
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Изменения
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41,17/41,21
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41,29/41,31
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12/10
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45,83/45,86
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45,88/45,89
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5/3
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,11−41,50 грн. Евро покупают за 45,65 грн, а продают за 46,20 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,42−41,50, евро — 45,91−46,12 грн.
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Источник: Минфин
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