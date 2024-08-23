Укрэнерго приобрело 500 МВт быстрых резервов на пять лет

НЭК «Укрэнерго» провела второй спецаукцион на приобретение автоматических резервов восстановления частоты (аРВЧ) сроком 5 лет. По их результатам компания приобрела 500 МВт быстрых резервов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Все участники аукциона — 35 компаний — стали победителями. Из победивших предложений — 41 единица генерирующего оборудования. Около 90% участников аукциона — новые для энергетического рынка компании.

На аукционе Укрэнерго покупало два вида услуг по предоставлению АРВЧ:

579 МВт — услуга загрузки, то есть способность электроустановок поддерживать энергосистему путем увеличения выдачи электрической энергии в сеть;

421 МВт — симметричный резерв, то есть способность электроустановок разгружаться и загружаться в зависимости от потребности энергосистемы Украины.

По предварительным результатам удалось приобрести:

240 МВт резервов на услугу загрузки в каждый час, что составляет более 41% от выставленной на аукцион потребности;

около 260 МВт услуг по погрузке и разгрузке (симметричный резерв) — 62% от потребности.

В Укрэнерго добавили, что цены предложений погрузки колебались в диапазоне от 484 до 971,15 грн за мегаватт, а на симметричный резерв — от 1049,40 до 1330,13 грн за мегаватт.

Напомним, предельная цена на услуги по приобретению резервов составляет 1339,82 грн/мегаватт.

Так, победители аукциона по предоставлению услуг аРВЧ будут иметь фиксированный в евро контракт с Укрэнерго на 5 лет, с отсрочкой начала предоставления услуги на один год.

То есть, у инвесторов будет время до октября 2025 года, чтобы построить новую электроустановку и пройти сертификацию оборудования. Итак, уже через год в украинской энергосистеме появятся новые балансирующие мощности.

Вспомогательные услуги по автоматическому резерву восстановления частоты — это услуги по готовности генерирующего оборудования постоянно реагировать на изменение межгосударственных перетоков между энергосистемами Украины и соседних государств.

аРВЧ

Автоматические резервы восстановления частоты — это тип резервов в энергосистеме, которые используются для быстрого реагирования на изменения в частоте электрической сети. Они предназначены для поддержки стабильности энергосистемы, особенно при возникновении аварийных ситуаций или резких колебаний спроса и предложения электроэнергии.

Напомним

15 августа Укрэнерго приобрело на спецаукционе 99 МВт резерва поддержки частоты на 5 лет.