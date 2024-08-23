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23 августа 2024, 13:01 Читати українською

Нацбанк работает с регуляторами ЕС и США для минимизации блокировок украинских клиентов

Национальный банк просит финансовых регуляторов ЕС и США официально разъяснить особенности работы тамошних финансовых учреждений с украинскими клиентами, чтобы минимизировать блокирование их операций. Об этом сообщили в НБУ по итогам встречи с украинскими банками с участием Минэкономики и Минреинтеграции.

Национальный банк просит финансовых регуляторов ЕС и США официально разъяснить особенности работы тамошних финансовых учреждений с украинскими клиентами, чтобы минимизировать блокирование их операций.
Фото: НБУ

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«Прорабатывается возможность обнародования финансовыми регуляторами ЕС и США официального разъяснения для финансовых и платежных учреждений по поводу отсутствия оговорок по работе с украинскими клиентами и перечня официальных источников данных о подконтрольности территорий Украины для проверки статуса клиентов», — отметил регулятор.

Заместитель главы НБУ Алексей Шабан отметил, что Нацбанк отдельно обратился в Европейский центральный банк и ряд центральных банков стран Европы с просьбой сообщить подконтрольные им банки и небанковские финучреждения, что, несмотря на военную агрессию рф, финансовая система Украины работает стабильно и обеспечивает все условия для эффективных переводов.

Кроме того, Нацбанк контактирует с Министерством иностранных дел Украины с целью информирования иностранных партнеров о ситуации в нашей стране, в частности, в финансовой системе.

Национальный банк уже обратил внимание банков на необходимость усиления коммуникации с иностранными коллегами. Следует активнее объяснять им особенности ситуации и информировать о доступных возможностях и официальных ресурсах для использования при осуществлении комплаенс-проверок. Мы ожидаем, что усилия украинских банков вместе с проактивными шагами НБУ и других государственных учреждений позволят положительно решить вопрос", — отметил Шабан.

Среди других инициатив по снижению риска блокирования платежей международными банками — разработка единого подхода к заполнению реквизитов трансграничных SWIFT-сообщений с указанием информации о статусе территории клиента.

«Предлагается расширить реквизиты SWIFT-сообщений о переводе средств, в частности, для внесения украинскими банками информации о статусе территории своего клиента, и распространения такой практики среди всех финансовых учреждений», — говорится в сообщении украинского регулятора.

Участники встреч договорились совместно наработать единый подход к корректному заполнению реквизитов трансграничных SWIFT-сообщений и четкие наставления и рекомендации по примерам оформления.

Чем вызвано применение блокировки платежей

В НБУ отметили, что в большинстве случаев случаи блокирования платежей международными банками связаны с санкционными ограничениями (в частности с секторальными санкциями Европейского Союза относительно неподконтрольных правительству Украины территорий в Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областях), а также требованиями международных стандартов и национального законодательства других стран по вопросам финансового мониторинга, управления рисками и т. д.

Ведь у иностранных банков часто нет достоверного источника данных о статусе таких территорий Украины.

Напомним

Американский Mercury Bank внес изменения в свою политику и прекратил обслуживать счета юридических лиц, учредители которых находятся в Украине. Украинские клиенты имели полный доступ к своим счетам до 6 августа, а уже 13 числа они были закрыты.

В первой декаде августа Нацбанк разослал украинским банкам письмо, в котором рекомендовал им способствовать решению проблем с расчетами по внешнеэкономическим контрактам клиентов, зарегистрированных в частично оккупированных рф областях Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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