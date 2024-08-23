Оккупированная Запорожская АЭС снова оказалась на грани блекаута — Энергоатом

Оккупированная российскими захватчиками Запорожская атомная электростанция вновь оказалась на грани блекаута. Об этом сообщает пресс-служба Энергатома.

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Отмечается, что 22 августа из-за российских обстрелов произошло повреждение внешней воздушной линии ВЛ-330кВ «Запорожская ТЭС — Ферросплавная», из-за которой АЭС получала питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд.

В настоящее время Запорожская АЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи ВЛ-750кВ «Днепровская».

«В случае ее повреждения возникнет аварийная ситуация из-за потери внешнего питания насосов охлаждающих активные зоны реакторов и бассейнов выдержки топлива ЗАЭС», — говорится в сообщении.

В Энергоатоме подчеркивают, что под «управлением» российских захватчиков на оккупированной АЭС постоянно углубляется деградация по всем направлениям эксплуатации.

«К недавнему пожару, когда из-за халатности или сознательного поджога полностью выгорела одна из двух имеющихся градирен АЭС, сейчас добавилось событие с угрозой потери внешнего питания станции.

Ведь отсутствие у захватчиков компетентного, квалифицированного и лицензированного персонала и превращение ЗАЭС в военную базу делает невозможной безаварийную эксплуатацию станции", — добавили в Энергатоме.

В компании еще раз подчеркнули, что Запорожская АЭС должна немедленно перейти под полный контроль Украины, а россия должна вывести со станции своих военных и военную технику.

Напомним

С начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блекаутов и один частичный с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности. Их отказ может повлечь за собой аварийную ситуацию.