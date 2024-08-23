Binance не планирует выход на IPO, баланс биткоинов на внебиржевых рынках достиг нового максимума: что нового

Баланс биткоинов на внебиржевых рынках достиг нового максимума

В августе 2024 года объем биткоинов на внебиржевых рынках (OTC) достиг 368 000 BTC. Это новый максимум с июня 2022 года. Об этом свидетельствуют данные CryptoQuant.

За три месяца баланс вырос на 70% — с 215 000 BTC в июне до 368 000 BTC в августе 2024 года. По мнению экспертов CryptoQuant, это может свидетельствовать о коррекции цены биткоина вниз в перспективе, как это показано на графике.

«Майнеры часто прибегают именно к внебиржевым соглашениям для продажи биткоинов. Это позволяет добиться более эффективного выполнения, не влияя на рыночную стоимость актива. Существенный рост баланса актива на этих площадках указывает на высокую активность майнеров. Исторически увеличение этого показателя было связано с падением стоимости биткоина», — говорится в отчете.

В Binance отвергли планы по выходу на IPO

Криптовалютная биржа Binance находится в устойчивом финансовом положении, поэтому она не рассматривает возможность IPO. Об этом заявил Ричард Тенг, заменивший основателя Binance Чанпена «CZ» Чжао в должности генерального директора, в интервью CoinDesk.

«С пятого месяца работы Binance стала прибыльной, при этом очень осмотрительной с точки зрения затрат. Поэтому тема (IPO — ред.) пока не обсуждается», — отметил он.

Тенг заявил, что компания стремится создать устойчивое предприятие, которое не только добьется успеха в течение следующих нескольких лет, но и будет продолжать процветать в течение следующих 50−100 лет.

Sony запустит L2-сеть Soneium для экосистемы Ethereum

Sony Block Solutions Labs, совместное предприятие Sony Group и сингапурской фирмы Startale Labs, анонсировало запуск решения второго уровня Soneium на Ethereum.

Sony Block Solution Labs ведет разработку L2-решения Soneium. Это публичный блокчейн с открытой сетью, являющийся базовой инфраструктурой для Web3. Пользователи смогут получить доступ к Soneium через приложения, взаимодействовать с Web3-играми и NFT-маркетплейсами, а также с развлекательными сервисами", — говорится в релизе компании.

По имеющимся данным, Sony выпустит L2-протокол на основе программного набора OP Stack от Optimism. В ближайшие недели команда представит техническую документацию и инструменты для разработчиков.

Первоначально в открытом доступе появится тестовая сеть, разработанная совместно с блокчейн-платформой Astar Network. Сотрудничество позволит интегрировать активы и инфраструктуру zkEVM компании Astar из Soneium, что обеспечит первоначальную ликвидность и поддержку некоторых цифровых активов.

В сообщении говорится, что L2-протокол Soneium нацелен на решение ключевых проблем, таких как масштабируемость, безопасность и децентрализация.

Показатель доминирования биткоина до Ethereum достиг максимума за 40 месяцев

Показатель доминирования биткоина над Ethereum достиг самого высокого уровня за последние 40 месяцев. Об этом сообщили эксперты компании CryptoQuant.

Аналитики отметили, что доминирование первой криптовалюты составляет 78,5%, а Ethereum — 19,7%. По их словам, это свидетельствует о том, что спрос на биткоин среди инвесторов растет, в то время как привлекательность Ethereum не увеличивается.

В CryptoQuant также объяснили, что доминирование цифрового золота начало усиливаться в конце 2022 года на фоне слухов о споте биткоина-ETF.

«Однако спекуляции вокруг возможного одобрения Ethereum-ETF не изменили эту тенденцию. Об этом свидетельствует ограниченный спрос, отраженный в низких показателях биржевых фондов», — говорится в сообщении.