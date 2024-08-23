В пятницу на наличном рынке курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже. Евро в покупке не изменился, а в продаже подешевел на 4 копейки.
Курс валют на 23 августа: доллар и евро подешевели
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках в покупке не изменился, а в продаже снизился на 3 копейки. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,55 грн. Евро покупают за 45,65 грн, а продают за 46,20 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,35−41,45, евро — 45,85−46,05 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,17−41,21 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,83−45,86 грн/евро.
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