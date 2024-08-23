Курс валют на 23 августа: доллар и евро подешевели

В пятницу на наличном рынке курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже. Евро в покупке не изменился, а в продаже подешевел на 4 копейки.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке не изменился, а в продаже снизился на 3 копейки. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,55 грн. Евро покупают за 45,65 грн, а продают за 46,20 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,35−41,45, евро — 45,85−46,05 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,17−41,21 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,83−45,86 грн/евро.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.