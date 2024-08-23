В пятницу, 23 августа, применение графиков отключения света не прогнозируется. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Сегодня отключения света не прогнозируются — Укрэнерго
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«23 августа применение отключений не прогнозируется», — говорится в сообщении.
При изменении ситуации будет сообщено дополнительно.
Энергетики также попросили экономно потреблять электроэнергию.
Источник: Минфин
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