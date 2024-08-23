За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 190 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 605 330 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 22 августа: 1 190 российских оккупантов, 4 танка и 27 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 605330 (+1190) человек,
- танков — 8533 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 16599 (+32) ед,
- артиллерийских систем — 17307 (+45) ед,
- РСЗО — 1167 (+1) ед,
- средства ПВО — 932 (+1) ед,
- самолетов — 367 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 14025 (+27),
- крылатые ракеты — 2442 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 23329 (+49) ед,
- специальная техника — 2910 (+6).
Источник: Минфин
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