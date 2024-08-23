Национальный банк Украины установил на 23 августа 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,2881 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 1 копейку.
Официальный курс: НБУ повысил курс гривны на копейку
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Валютный рынок
НБУ на 23 августа установил официальный курс евро на уровне 45,98 грн (на 22 августа был установлен на уровне 45,89 грн). Европейская валюта подорожала на 9 копеек.
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Источник: Минфин
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