Украина и Норвегия продлили действие «транспортного безвиза»

Украина и Норвегия продлили действие Соглашения о либерализации грузовых перевозок до конца июня 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

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«Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры и Министерство транспорта Норвегии согласовали либерализацию грузовых перевозок между странами до 30 июня 2025 года. Речь идет о дальнейшем выполнении двусторонних и транзитных перевозок между странами без разрешений», — говорится в сообщении.

Соглашение распространяется на транспортные средства, отвечающие стандарту экологичности Евро-5 и выше. При осуществлении перевозок водители обязаны иметь при себе сертификат, подтверждающий экологический класс их грузовика. На борту грузовиков также должно быть выписка о наличии лицензии на перевозку.

Кроме того, во время заседания профильной комиссии Украине удалось договориться с норвежской стороной об увеличении количества разрешений на перевозку в/из третьих стран на 40%.

Напомним

Украинским перевозчикам доступен «транспортный безвиз» с 37 государствами, включая страны Евросоюза.

За последний год, кроме Норвегии, удалось договориться о либерализации грузовых перевозок с Северной Македонией, Турцией, Молдовой, Грузией и Черногорией.