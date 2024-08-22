До конца августа украинцы должны уплатить 6,7 миллиарда налога на недвижимость

На 1 августа 2024 года Государственная налоговая служба сформировала более 3,5 млн налоговых уведомлений-решений по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Об этом говорится в ответе ГНС на запрос ЭП.

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Соответствующие сообщения-решения получили около 2 млн граждан. Общая сумма начисленного налога — 6,7 млрд. грн. Для сравнения, в 2023 году налоговая насчитала украинцам на 2,6 млрд грн меньше налога на недвижимость, а в 2022 году — на 4,4 млрд грн меньше.

Однако, похоже, что украинцы не совсем исправно платят налог на недвижимость. Так, если в 2022 году ГНС насчитала 2,3 млрд грн налога, то реальные поступления в бюджет составили лишь 1,2 млрд грн. В 2023 году начисленная сумма составила 4,1 млрд грн, в то же время поступления — 2,8 млрд грн.

ГНС сформировала и разослала уведомления-решения об уплате налога на недвижимость до 1 июля. Заплатить указанную сумму необходимо в течение 60 дней с моментом получения такого уведомления-решения, то есть не позднее 30 августа.

В случае задержки с оплатой ГНС может применить штрафные санкции: 5% от суммы долга при задержке до 30 дней и 10% - при задержке более 30 дней.

Налог на недвижимость

Налог на недвижимость — местный налог, уплачиваемый раз в год за всю недвижимость, принадлежащую плательщику, кроме земельных участков. В 2024 году налог уплачивается по итогам 2023 года.

База налогообложения — площадь недвижимости, превышающая установленный законом предел. То есть, налог нужно платить за «квадраты», которые превышают 60 квадратных метров для квартиры, 120 квадратных метров для дома и 180 квадратных метров, если в собственности человека есть и квартира, и дом.

Ставка налога — не более 1,5% минимальной зарплаты за отчетный год за каждый «избыточный квадрат». Поскольку налог уплачивается за 2023 год, то ставка налога составляет не более 100,5 грн за квадратный метр.

Если у человека есть право собственности на объект недвижимости, общая площадь которого превышает 300 квадратных метров (для квартиры) и 500 квадратных метров (для дома), сумма налога увеличивается на 25 тысяч гривен в год.