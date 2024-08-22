К закрытию межбанка курс доллара снизился на 20 копеек в покупке и на 18 копеек в продаже. Евро подешевел на 36 копеек в покупке и на 33 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 22 августа: доллар и евро резко ушли вниз на межбанке
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Открытие 22 августа
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Закрытие 22 августа
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Изменения
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41,37/41,39
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41,17/41,21
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20/18
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46,13/46,13
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45,77/45,80
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36/33
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,59 грн. Евро покупают за 45,65 грн, а продают за 46,24 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,35−41,48, евро — 45,90−46,10 грн.
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Источник: Минфин
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