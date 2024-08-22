«Интерсити+» между Киевом и Одессой будет курсировать на постоянной основе

Укрзализныця решила с 6 сентября назначить на постоянной основе курсирование поезда Интерсити+ между Киевом и Одессой. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Подробности

Поезд № 763/764 будет отправляться из Киева каждую среду, пятницу и воскресенье в 14:56 и прибывать в Одессу в 22:28.

В обратном направлении, из Одессы, поезд будет отправляться с 7 сентября по четвергам, по субботам и по понедельникам в 6:10 и прибывать в столицу в 13:49.

Билеты будут в продаже в приложении «Укрзализныци», на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.