Мораторий на таможенные проверки отменен: ВР поддержала изменения в Таможенный кодекс

Как сообщили в Государственной таможенной службе, принятые изменения существенны по объему. Они приближают Украину к полному применению таможенного законодательства Европейского Союза и фактически завершают введение основной части таможенного права ЕС (EU acquis) в законодательство Украины. Следующими масштабными изменениями в таможенное законодательство Украины будет уже принятие нового Таможенного кодекса Украины, который будет полностью основываться на Таможенном кодексе ЕС.

«Принятие законопроекта позволит отечественному бизнесу адаптироваться к обновленным правилам в сфере внешнеэкономической деятельности и осуществить „мягкий“ переход от действующего к новому Таможенному кодексу Украины», сообщили в Гостаможслужбе.

Предполагаемые изменения вступят в силу через 6 месяцев после официального опубликования закона. За это время Кабинет Министров Украины и Министерство финансов должны утвердить все необходимые подзаконные акты.