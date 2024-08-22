Мораторий на таможенные проверки отменен: ВР поддержала изменения в Таможенный кодекс

Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 10411 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно имплементации некоторых положений, приближающих законодательство к нормам Евросоюза. Об этом написал заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк.
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«За» законопроект проголосовали 293 народных депутата.
«Приветствую главу рабочей группы Александра Ковальчука с отличной работой и окончанием этого марафона… Далее 6490 д. Это ряд наших обязательств перед МВФ, Всемирным банком и ЕС», — объяснил Железняк.
Как сообщили в Государственной таможенной службе, принятые изменения существенны по объему. Они приближают Украину к полному применению таможенного законодательства Европейского Союза и фактически завершают введение основной части таможенного права ЕС (EU acquis) в законодательство Украины. Следующими масштабными изменениями в таможенное законодательство Украины будет уже принятие нового Таможенного кодекса Украины, который будет полностью основываться на Таможенном кодексе ЕС.
«Принятие законопроекта позволит отечественному бизнесу адаптироваться к обновленным правилам в сфере внешнеэкономической деятельности и осуществить „мягкий“ переход от действующего к новому Таможенному кодексу Украины», сообщили в Гостаможслужбе.
Предполагаемые изменения вступят в силу через 6 месяцев после официального опубликования закона. За это время Кабинет Министров Украины и Министерство финансов должны утвердить все необходимые подзаконные акты.
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