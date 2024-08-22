Автогаз подорожал: большие сети АЗС подняли цены

Сети АЗС ОККО и WOG подняли цены на сжиженный газ на 50 копеек — до 29,99 грн/л. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на мониторинг Консалтинговой группы «А-95».

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Кроме того, стоимость газа увеличилась и в сетях UPG, Авантаж 7, ZOG и, точечно, в БРСМ-Нефть в среднем на 13−70 коп./л.

По состоянию на 22 августа разница между ценами на газ и в премиум-сегменте и у дискаунтеров составляет 2,75 грн/л.

По словам экспертов, преодоление 30-гривневой отметки ожидалось значительно раньше, однако из-за профицита на рынке и соответствующего падения закупочных цен процесс притормозился.

Изменение розничных цен на газ на АЗК с 21 по 22 августа 2024 г., грн/л: