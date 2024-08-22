В шахте в Ботсване обнаружили второй по величине алмаз (фото)

На руднике Карове в Ботсване нашли алмаз весом 2492 карата. Это второй величайший найденный алмаз в истории. О находке сообщил владелец копи канадская компания Lucara Diamond.

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В агентстве Bloomberg отметили, что найденный алмаз еще предстоит тщательно оценить, и неясно, даст ли он бриллианты высочайшего качества.

Копи Карове славится гигантскими алмазами. В 2015 году компания нашла 1109-каратный Lesedi La Rona, который на тот момент был вторым по величине и впоследствии продан за $53 млн.

Там же был добыт алмаз весом 813 каратов, проданных за рекордные $63 млн. Оба эти камня имели Тип-IIa, самого ценного алмаза.

Даже если алмаз не будет иметь ювелирного качества, извлечение такого большого камня станет серьезным стимулом для рудника.

Стоит отметить, что самый большой алмаз Cullinan весом 3106 каратов был найден в 1905 году недалеко от Претории в Южной Африке в 1905 году. Он был огранен на несколько бриллиантов, два самых больших из которых — «Большая звезда Африки» и «Малая звезда Африки» — входят в состав королевских драгоценностей Великобритании.