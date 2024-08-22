Fintech Farm Дубилета подписала стратегическое партнерство с Visa

Fintech Farm подписала стратегическое партнерство с компанией Visa . Об этом написал в фейсбуке соучредитель компании Дмитрий Дубилет.

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Что известно

«Это глобальное партнерство, которое распространяется на 90+ стран. Все они находятся в нашем полушарии, но я надеюсь, что впоследствии мы расширим его и на остальную планету», — написал Дубилет. По его словам, в последнее время Visa занимается далеко не только карточным бизнесом. Она разрабатывает или инвестирует в разнообразные финансовые решения для банков и конечных пользователей.

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«А то, что разрабатывает Fintech Farm, идеально дополняет эту экосистему. Насколько я знаю, это первый случай такого сотрудничества Visa с украинской компанией», — подытожил он.

Справка

Fintech Farm, основанный в 2020 году Дмитрием Дубилетом, Александром Витязем и Ником Бескровным, специализируется на запуске необанков в сотрудничестве с традиционными банками на развивающихся рынках. Портфолио компании включает такие успешные проекты, как Leobank в Азербайджане, Liobank во Вьетнаме и Fibo в Нигерии.

В январе 2022 года компания заявила, что привлекла $7,4 млн инвестиций и за два года планируют открыть 10 необанков в странах Азии и Африки.