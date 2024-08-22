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22 августа 2024, 14:17 Читати українською

В этом году Украина заняла седьмое место в мировом рейтинге благотворительности

В 2024 году Украина заняла седьмое место в мировом рейтинге благотворительности. В прошлом году наша страна занимала вторую позицию по этому рейтингу. Об этом свидетельствуют данные британской организации Charities Aid Foundation (CAF).

В 2024 году Украина заняла седьмое место в мировом рейтинге благотворительности.
Фото: НБУ

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В целом Украина третий год подряд входит в первую десятку стран в мировом рейтинге благотворительности World Giving Index.

По данным CAF, среди взрослых украинцев 77% опрошенных помогают незнакомцам, 67% донатят и 27% волонтерят.

В этом году в благотворительность были привлечены рекордные 4,3 млрд человек в мире, что эквивалентно 73% взрослого населения.

ТОП-10 самых щедрых стран в мире

  1. Индонезия
  2. Кения
  3. Сингапур
  4. Гамбия
  5. Нигерия
  6. Соединенные Штаты
  7. Украина
  8. Австралия
  9. ОАЭ
  10. Мальта

Следует отметить, что Мальта впервые вошла в топ-10 этого рейтинга. Страна имеет индекс 54 балла, что на пять пунктов больше, чем в прошлом году, в основном благодаря увеличению количества пожертвований.

Рейтинг благотворительности

Мировой рейтинг благотворительности публикуется ежегодно с 2010 года на основе данных всемирного опроса компании Gallup World View. Рейтинг формируют по трем критериям — пожертвование, волонтерство и помощь граждан незнакомым людям. В 2024 году в исследовании приняло участие более 145 000 респондентов из 142 стран.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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