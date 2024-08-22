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22 августа 2024, 13:59 Читати українською

Фонд Arkaim Advisors благодаря вложениям в ценные бумаги украинских компаний получил самую высокую доходность на рынке

Долговой фонд под управлением британской компании Arkaim Advisors благодаря вложениям в ценные бумаги украинских компаний получил самую высокую доходность на рынке, пишет Bloomberg.

Долговой фонд под управлением британской компании Arkaim Advisors благодаря вложениям в ценные бумаги украинских компаний получил самую высокую доходность на рынке, пишет Bloomberg.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахДоходность Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund в размере $470 млн составила 12%.
Фото: Главный инвестиционный директор Arkaim Advisors Дмитрий Грико

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Доходность Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund в размере $470 млн составила 12%. Это больше чем у 99% подобных фондов, свидетельствуют подсчеты агентства.

Фонд Arkaim Advisors имеет вложения в облигации Нафтогаза Украины, Укрзализныци и Метинвеста с самой высокой отдачей на развивающихся рынках — примерно 73%, 52% и 19% соответственно. Средний показатель для аналогов с неинвестиционным рейтингом составляет 9,4%.

«У этих ребят есть активы за пределами Украины, которые действительно могут поддержать бизнес и в случае дефолта могут обеспечить нам достаточное возмещение, чтобы чувствовать себя в безопасности», — сказал главный инвестиционный директор Arkaim Advisors Дмитрий Грико.

До мая больше вложений фонда Arkaim Advisors приходилось на Аргентину, но сегодня это Украина с долей более 10%.

Стратегия Грико в Украине традиционна для инвесторов, вкладывающих в корпоративные облигации на развивающихся рынках, пишет Bloomberg.

Они покупают долги в целом надежных компаний из стран, переживающих экономические потрясения. В большинстве случаев у этих компаний есть доходы в твердой валюте или активы в других странах.

«Это еще один случай, который доказывает, что обособление суверенного риска действительно помогает корпоративному инвестору. Суверен, очевидно, сейчас действительно в затруднительном положении», — сказал Грико.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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