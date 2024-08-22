Американский строительный ритейлер Lowe`s представил отчет о прибыли за II квартал, оказавшийся выше аналитических оценок. В то же время его ожидания по выручке и прогноз по доходам оказались ниже ожидаемых из-за слабых продаж товаров из категории «сделай сам». После того как фирма опубликовала квартальный отчет, стоимость ее ценных бумаг снизилась на 0,8%, отмечают аналитики LBLV .

Скорректированная прибыль Lowe`s на акцию составила $4,1, превзойдя ожидавшиеся $3,96. В то же время ее выручка оказалась ниже прогнозировавшихся $23,93 миллиарда, составив $23,59 миллиарда. За то же время год назад фирма получила $25 миллиардов.

Сопоставимые продажи (LFL) Lowe`s в магазинах просели на 5,1% год к году (главным образом из-за снизившихся трат на подорожавшую продукцию из категории «сделай сам»). Еще одним фактором стали плохие погодные условия, которые отрицательно повлияли на реализацию сезонных товаров, а также вещей для активного отдыха.

Детали обновленного годового прогноза Lowe`s

В руководстве компании заявили, что она добилась высоких операционных результатов, а также повысила качество обслуживания клиентов вопреки непростой ситуации в экономике. Сильнее всего она отражается на домовладельцах, подчеркивают эксперты lblv.com.

Lowe`s изменила прогноз на 2024-й, отметив слабость продаж товаров из категории «сделай сам» и непростую ситуацию на рынке. Сейчас фирма ждет, что ее совокупная реализация достигнет $82,7−83,2 миллиарда, тогда как прежде говорила о $84−85 миллиардах. Прогноз по скорректированной прибыли компании на акцию говорит о $11,7−11,9. В прошлом ритейлер ожидал $12−12,3.

Новые оценки компании оказались ниже аналитических ожиданий. Усредненные прогнозы от сторонних экспертов по означенной паре показателей равны $12,14 и $84,16 миллиарда соответственно. В последнем квартале Lowe`s осуществила выкуп 4,4 миллиона своих ценных бумаг за $1 миллиард. Также она предоставила своим акционерам $629 миллионов в качестве дивидендных выплат.

Александр Дубинский, финансовый аналитик LBLV