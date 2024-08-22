Курс валют на 22 августа: доллар в банках потерял 9 копеек, евро прибавил 10 копеек

В четверг на наличном рынке курс доллара в покупке подешевел на 9 копеек, а в продаже не изменился. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке прибавил 3 копейки, а в продаже 5 копеек. Евро подорожал на 20 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,11−41,60 грн. Евро покупают за 45,60 грн, а продают за 46,20 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,45−41,55, евро — 45,00−46,15 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,37−41,39 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 46,13−46,13 грн/евро.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.