За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 130 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 604,140 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 21 августа: 1130 российских оккупантов, 7 танков и 96 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 604140 (+1130) человек,
- танков — 8529 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 16567 (+25) ед,
- артиллерийских систем — 17262 (+46) ед,
- РСЗО — 1166 (+0) ед,
- средства ПВО — 931 (+3) ед,
- самолетов — 367 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 13998 (+96),
- крылатые ракеты — 2443 (+1),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 23280 (+59) ед,
- специальная техника — 2904 (+17)
Источник: Минфин
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