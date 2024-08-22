Укрпочта с сентября начнет доставлять загранпаспорта в дипучреждения Украины

Министерство иностранных дел договорилось с национальным почтовым оператором «Укрпочта» о доставке документов, прежде всего загранпаспортов, в заграничные дипломатические учреждения Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

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Что известно о новом сервисе

Планируется, что новый сервис доставки паспортов заработает в сентябре.

МИД и Укрпочта определят оптимальные логистические и экономически выгодные маршруты пересылки почтовых отправлений. Согласно сообщению, граждане Украины за границей получат удобный сервис доставки документов, прежде всего загранпаспортов, по значительно более низкой стоимости по сравнению с международными коммерческими компаниями.

Единая цена доставки в любую страну мира составит $6 и 10 грн НДС.

После того как паспорт будет изготовлен на территории Украины, «Укрпочта» доставит его в адрес заграничного дипломатического учреждения Украины в стране, где заказывали паспорт, для его последующей выдачи заявителю.