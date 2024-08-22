Укрэнерго: 22 августа графики отключений света в Украине не будут действовать

22 августа в Украине не планируется применять графики отключения электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба «Укрэнерго».

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Графики отключений

«22 августа применение отключений не прогнозируется. При изменении ситуации — о мерах ограничения будет сообщено дополнительно», — отметили в компании.

В Укрэнерго призвали украинцев потреблять электроэнергию экономно, особенно с 16:00 до 22:00.