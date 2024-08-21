Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против россии

Федеральный совет Швейцарии принял дальнейшие ограничения 14-го пакета санкций ЕС против россии. Эти мероприятия вступят в силу 27 августа, сообщает пресс-служба правительства Швейцарии.

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В ведомстве напомнили, что 14 пакет санкций ЕС против россии включает уточнения по поводу запрета на импорт российских алмазов.

Как отметили в швейцарском правительстве, такие мероприятия вступят в силу 27 августа. При этом 9 июля в санкционный список Швейцарии уже было включено 69 физических и 47 юридических лиц.

Напомним

24 июня Совет Европейского Союза принял 14 пакет экономических и индивидуальных санкций против рф в ответ на его агрессию в Украине.

В частности, меры были направлены против экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ). Санкции запрещают перевалку СПГ в ЕС для дальнейшей отправки в третьи страны. При этом импорт в страны Евросоюза запрещен не был.

Также компаниям ЕС, действующим за пределами россии, запретили подключаться к российскому аналогу SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФБ).