К закрытию межбанка курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро в покупке подорожал на 5 копеек, а в продаже не изменился.
Курс валют на вечер 21 августа: доллар и евро подорожали на межбанке
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 21 августа
|
Закрытие 21 августа
|
Изменения
|
41,32/41,37
|
41,37/41,39
|
5/2
|
45,94/45,99
|
45,99/45,99
|
5/0
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,60 грн. Евро покупают за 45,50 грн, а продают за 46,15 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,42−41,50, евро — 45,80−46,00 грн.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии