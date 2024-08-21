Падение третий день подряд: Гривна обновила исторический минимум по отношению к евро

Национальный банк Украины снизил курс гривны до нового исторического минимума по отношению к евро .

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Валютный рынок

НБУ установил на 22 августа 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,2975 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 5 копеек.

Нацбанк на 22 августа установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 45,89 грн. Европейская валюта подорожала на 8 копеек. Это новый исторический рекорд, предыдущий зафиксирован 21 августа, когда курс гривны опустился до 45,81 грн за евро.

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