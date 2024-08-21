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21 августа 2024, 18:12 Читати українською

Венгрия прекратила финансирование части украинских беженцев

С 20 августа в Венгрии прекратили оказание поддержки некоторым украинским беженцам после того, как венгерское правительство в своем летнем указе внесло изменения в систему помощи. Об этом сообщает местное издание Telex.

С 20 августа в Венгрии прекратили оказание поддержки некоторым украинским беженцам после того, как венгерское правительство в своем летнем указе внесло изменения в систему помощи.
Фото: freepik.com

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Две поправки

Указ был опубликован в Magyar Közlöny в конце июня, содержавшему две важные поправки:

  • Теперь государственную помощь в Венгрии можно получить только из отдельных регионов Украины. В постановлении правительство ввело новое понятие, так называемая зона боевых действий, которая охватывает «административные единицы Украины, непосредственно пострадавшие от боевых действий». Таким образом, беженцы с запада Украины и Закарпатья будут исключены из венгерской государственной системы беженцев.
  • С 21 августа все венгерские гуманитарные агентства кроме Мальтийской благотворительной службы будут исключены из действующей системы, а государственная поддержка будет оказываться только через них.

Отмечается, что в связи с изменениями многие закарпатцы, в том числе ромы с двойным гражданством Украины и Венгрии, могут выселить из приютов.

Согласно сообщению, 20 августа в городе Эрчи 110 закарпатских ромов были вынуждены покинуть здание жилого комплекса сахарного завода, где они проживали в течение двух лет. В городе Эрд 52 закарпатских беженцев постигла такая же участь, и в такой же ситуации находятся другие беженцы из Украины по всей стране.

По информации издания, изменения выглядят как мера экономии бюджетных средств и в основном негативно влияют на цыган Закарпатья.

Поскольку у многих закарпатцев есть двойное гражданство, они не должны будут покидать Венгрию, но получать помощь не смогут.

Неизвестно, сколько людей очутилось на улице. Венгерский Хельсинкский комитет не получил никакой информации о том, сколько людей продолжает получать поддержку и сколько людей ее теряют.

В своем заявлении Комитет обратился с просьбой разрешить тем матерям, которые обратились за правовой защитой, остаться в своем доме с детьми по крайней мере до решения суда.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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