В Goldman Sachs допустили обвал цены барреля Brent до $68

Аналитики банка Goldman Sachs спрогнозировали падение цен на нефть марки Brent до $68 за баррель к концу 2025 года, если спрос на нефть в Китае останется неизменным, сообщил Reuters. Китай является одним из крупнейших импортеров нефти в мире.

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Торги на бирже

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в октябре на лондонской бирже ICE по состоянию на 12:30 торговались на уровне $77,56 за баррель, прибавляя 0,5%.

Если прогноз аналитиков Goldman Sachs сбудется, нефтяные котировки могут потерять около 12% от текущих уровней.

Ранее эксперты ожидали, что котировки Brent будут находиться в коридоре $75−90 за баррель в 2025 году.

«Слабый спрос на нефть в Китае и риски снижения темпов роста ВВП этой страны укрепляют уверенность в том, что риски для нашего прогнозного диапазона цен на нефть марки Brent в 2025 году смещены в сторону снижения», — сообщили аналитики Goldman Sachs.

Если спрос на нефть в Китае останется неизменным, то до конца следующего года цены на нефть марки Brent могут упасть до $68 за баррель.



Опубликованные на прошлой неделе данные свидетельствовали о том, что в июле экономика Китая замедлила темпы роста: цены на новое жилье снизились самыми быстрыми темпами за последние девять лет, промышленное производство замедлилось, а безработица выросла, пишет агентство.

В прошлом месяце китайские нефтеперерабатывающие заводы резко сократили темпы переработки сырой нефти в ответ на слабый спрос на топливо. Все это усилило обеспокоенность по поводу спроса на нефть со стороны КНР.

За первые семь месяцев 2024 года импорт нефти в Китай составил 10,89 млн баррелей в день, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщило агентство со ссылкой на данные таможенных служб.



«Замедление роста спроса на нефть в Китае в основном объясняется переходом от использования нефти на электроэнергию (через электромобили) и сжиженный природный газ (СПГ) в качестве топлива для автомобильного транспорта», — рассказали в банке Goldman Sachs.