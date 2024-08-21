В Украине на 14% увеличилось количество долгов по алиментам с начала большой войны

По состоянию на начало августа в Украине насчитывается 187 246 производств за долги по алиментам. За время полномасштабной войны Реестр пополнился на 14% или на 23 376 производств. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными «Опендатабот».

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С начала года на должников по алиментам открыли почти 3 тысячи производств.

Абсолютное большинство должников по алиментам — мужчины: 91% производств. На женщин приходится 9% всех задолженностей по алиментам.

Где больше должников

Начиная с 2021 года, первое место по количеству производств из-за долгов по алиментам занимает Днепропетровская область. Несмотря на то, что год к году новых производств в регионе уменьшается, сейчас именно там открыто больше долгов: 20 303, или 11% от общего количества. В то же время с начала года в Днепропетровской области открыли только 313 производств из-за неуплаты алиментов.

Далее следует Харьковская область — 11 139 или 6% от общего количества. В то же время по сравнению с 2021 годом неуплаты алиментов в регионе уменьшилось почти вдвое — на 44%.

Резко уменьшилось количество долгов по алиментам по сравнению с 2021 годом в прифронтовых областях: на 79% в Донецкой области, на 92% — в Херсонской и на 95% — в Луганской области.

На третьей строчке по количеству долгов по алиментам Запорожская область — 9 343 производства (5%). По сравнению с 2021 годом неуплаченных алиментов уменьшилось на 34%.

В то же время, есть и области, где количество долгов по алиментам выросло: на 15% в Тернопольской области и на 6% в Черновицкой области.

Следует отметить, что в 32,9 тыс. производств из-за долгов по алиментам регион не указан.