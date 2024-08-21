Одобрение запуска в Бразилии второго спотового Solana-ETF и самый дорогой NFT из коллекции CryptoPunks: что нового на рынке

В Бразилии одобрили запуск второго спотового Solana-ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам Бразилии (CVM) одобрила уже второй спотовый Solana-ETF. Это общий фонд поставщика Hashdex и местного банка BTG Pactual.

В настоящее время продукт находится на предоперационной стадии. Для выхода на рынок ему предстоит листинг на фондовой бирже Сан-Паулу (B3).

Предыдущий спотовый Solana-ETF, от компании QR Asset, также будет торговаться на этой площадке. Фирма получила одобрение от регулятора ранее в августе 2024 года.

За год Tether авторизовала к выпуску 33 млрд USDT в Ethereum и TRON

Вчера, 20 августа, компания Tether — эмитент стейблкоина USDT — авторизовала к выпуску еще 1 млрд монет в сети TRON.

Технический директор компании Паоло Ардоино отметил в своем X (ранее Twitter), что объем стейблкоинов на базе Ethereum авторизован, но не выпущен. По его словам, это означает, что он будет использован для дальнейшей эмиссии или свопов между блокчейнами.

Аналитики Lookonchain отметили, что за год фирма пополнила резервы на 33 млрд. USDT в сетях Ethereum и TRON.

Самый дорогой NFT из коллекции CryptoPunks продали

NFT из коллекции CryptoPunks под номером #5822 был продан за неуказанную сумму. В феврале 2022 года его купили почти за $24 млн. О продаже заявил предыдущий владелец CEO компании Chain Дипак Таплиял.

Это также подтверждают ончейн-данные. Согласно им, токен был отправлен на анонимный Ethereum-кошелек. Таплиал не стал раскрывать ни имени покупателя, ни суммы сделки.

Сам он приобрел CryptoPunk #5822 за 8000 ETH в феврале 2022 года. В то время эта сумма оценивалась в $23,7 млн.

Это один из девяти редких токенов из собрания Alien Punk.

Китай признал транзакции с криптовалютами одним из методов отмывания денег

19 августа 2024 г. Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура Китая пересмотрели интерпретацию закона страны о борьбе с отмыванием денег (AML). Согласно опубликованному релизу, ведомства решили включить в него транзакции с виртуальными активами. Об этом сообщает Inctypted.

В сообщении говорится, что теперь переводы и конвертации цифровых активов, полученных незаконным путем, подпадают под действие закона. В этом случае такие транзакции будут рассматриваться как «сокрытие источника и характера преступных доходов, а также их выгод».

Нарушителям грозит штраф от 10 000 юаней (около $1400) до 200 000 юаней ($28 000). За более серьезные правонарушения предусмотрено тюремное заключение сроком от 5 до 10 лет.

Также ведомство сообщило, что в 2023 году 2971 человек был привлечен к ответственности за отмывание денег. Это в 20 раз больше, чем в 2019 году.

Другие поправки к закону предполагают более четкую трактовку «обременительных обстоятельств» по делам об отмывании денег. К примеру, отказ сотрудничать с властью или отмывание средств в особо крупных размерах, превышающих 5 млн юаней ($700 000).