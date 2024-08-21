В среду на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже вырос на 5 копеек. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.
Курс валют на 21 августа: доллар в банках прибавил 5 копеек, евро — 15 копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках в покупке не изменился, а в продаже снизился на 2 копейки. Евро подорожал на 7 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,65 грн. Евро покупают за 45,50 грн, а продают за 46,10 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,40−41,48, евро — 45,70−45,95 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,32−41,37 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,94−45,99 грн/евро.
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