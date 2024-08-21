За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 210 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 603 тысячи военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 20 августа: 1210 российских оккупантов, 4 танка и 38 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 603010 (+1210) человек,
- танков — 8522 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 16542 (+21) ед,
- артиллерийских систем — 17216 (+60) ед,
- РСЗО — 1166 (+0) ед,
- средства ПВО — 928 (+2) ед,
- самолетов — 367 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 13902 (+38),
- крылатые ракеты — 2442 (+4),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 23221 (+79) ед,
- специальная техника — 2887 (+2)
Источник: Минфин
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