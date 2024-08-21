Цена сахара упала до самого низкого уровня почти за два года — Bloomberg

Цена сахара упала до самого низкого уровня почти за два года, поскольку темпы переработки сахарного тростника в Бразилии и ожидаемое восстановление производства у основных производителей, включая Таиланд и Индию, улучшают перспективы поставок. Об этом пишет Bloomberg.

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Падение цен

Наиболее активный фьючерсный контракт на сахар в Нью-Йорке упал на 2,5% до 17,57, самого низкого уровня с октября 2022 года. Фьючерсы потеряли в цене почти 7% в этом месяце на фоне оптимизма относительно поставок.

Тем не менее рынок по-прежнему внимательно отслеживает любые сигналы, указывающие на вероятность сокращения производства у крупнейшего производителя — Бразилии.

Недавний отчет Unica, показывающий, что производство сахара в южноамериканской стране опережает темпы прошлого года, «может создать неправильное представление о том, что количество сахарного тростника бесконечно и что будут побиты новые рекорды», — говорится в заметке Archer Consulting. «Однако этого не произойдет».

Более сухая, чем обычно, погода в этом году, как «ожидается, в конце концов скажется», написали аналитики ADM Investor Services в понедельник, 19 августа. Рынок ожидает «спада в бразильском производстве».