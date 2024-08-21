Китай приравнял биткоин-трансакции к отмыванию денег

Верховный суд Китая признал трансакции с «виртуальными активами» одним из методов отмывания денег и закрепил это в соответствующем законе. Об этом сообщают местные СМИ, пишет forklog.

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Что это значит

Теперь перевод и конвертация преступных доходов посредством цифровых трансакций подпадает под действие положений, запрещающих «сокрытие источника и характера преступных доходов, а также иных выгод».

Нарушителям грозит штраф от 10 000 до 200 000 юаней ($1400−28 000), либо тюремное заключение сроком от пяти до десяти лет.

К серьезным обстоятельствам правонарушений отнесены отказ сотрудничать с властями и отмывание свыше 5 млн юаней ($700 000).

Напомним

Принятые властями на протяжении 2021 года меры по ужесточению политики в отношении криптовалют и майнинга привели к их фактическому запрету в стране.

Многие компании индустрии прекратили деятельность в Китае. Трейдерам цифровыми активами грозят штрафы и даже тюремное заключение.

В мае 2024 года власти КНР уничтожили подпольный банк с оборотом $1,9 млрд в USDT.