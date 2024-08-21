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21 августа 2024, 11:44 Читати українською

Китай приравнял биткоин-трансакции к отмыванию денег

Верховный суд Китая признал трансакции с «виртуальными активами» одним из методов отмывания денег и закрепил это в соответствующем законе. Об этом сообщают местные СМИ, пишет forklog.

Верховный суд Китая признал трансакции с «виртуальными активами» одним из методов отмывания денег и закрепил это в соответствующем законе.
Фото: depositphotos

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Что это значит

Теперь перевод и конвертация преступных доходов посредством цифровых трансакций подпадает под действие положений, запрещающих «сокрытие источника и характера преступных доходов, а также иных выгод».

Нарушителям грозит штраф от 10 000 до 200 000 юаней ($1400−28 000), либо тюремное заключение сроком от пяти до десяти лет.

К серьезным обстоятельствам правонарушений отнесены отказ сотрудничать с властями и отмывание свыше 5 млн юаней ($700 000).

Напомним

Принятые властями на протяжении 2021 года меры по ужесточению политики в отношении криптовалют и майнинга привели к их фактическому запрету в стране.

Многие компании индустрии прекратили деятельность в Китае. Трейдерам цифровыми активами грозят штрафы и даже тюремное заключение.

В мае 2024 года власти КНР уничтожили подпольный банк с оборотом $1,9 млрд в USDT.

Курс криптовалют к доллару

Источник: Минфин
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Комментарии - 8

+
+13
penetrator1963
penetrator1963
21 августа 2024, 11:48
#
Почему «транСакція», а не «транЗакція»?
+
0
Анна Недогибченко
Анна Недогибченко
21 августа 2024, 11:55
#
Https://science.lpnu.ua/uk/terminologiya/vsi-vypusky/visnyk-no-733−2012/terminologichna-orfografiya-transakciya-chy-tranzakciya
+
0
Perto Petrenko
Perto Petrenko
21 августа 2024, 12:05
#
Самі за тим посиланням ходили чи як? Це що, новий бавгавз? Ну тоді «сдравствуйтє». Вам не по сасдриш.
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
21 августа 2024, 13:18
#
Від авторів Атен і проєктів? Знову львівяни зі своїми полонізмами пруть.
+
+28
Daos
Daos
21 августа 2024, 12:00
#
После любых телодвижений Китая против биткоина, начинается неплохой рост)
+
+15
Perto Petrenko
Perto Petrenko
21 августа 2024, 12:07
#
У чьунезів завжди не як у людей. А віні пух все либиться.
+
0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
21 августа 2024, 12:30
#
Віні пух не може контролювати цей процес, тому і біситься.
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
21 августа 2024, 13:19
#
Нічого дивного, у них капітал тікає з країни просто фантастичними темпами. Це просто спосіб зупинити бігство.
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