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21 августа 2024, 10:46 Читати українською

Второй крупный банк Кыргызстана прекратил переводы в российские банки

Киргизский «Керемет-банк» приостановил переводы через мобильные приложения ряда российских банков, а также через оператора национальной платежной системы россии НСПК. Решение принято на неопределенный срок. Об этом пишет Moscow Times.

Киргизский «Керемет-банк» приостановил переводы через мобильные приложения ряда российских банков, а также через оператора национальной платежной системы россии НСПК.
Фото: tazabek.kg

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Накануне переводы через ряд российских банков приостановил другой крупнейший банк Кыргызстана — Mbank. На его долю приходилось до 60% переводов между странами.

Ранее Mbank, а также еще 8 банков Кыргызстана ограничили работу с российскими системами денежных переводов. Это решение было принято на следующий день после того, как США ввели санкции против Московской бирже и ее ключевых расчетных структур — Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария.

В апреле банки Кыргызстана прекратили обслуживание российских карт «Мир», оператор которых в конце февраля попал под блокирующие американские санкции.

О прекращении расчетов через «Мир» объявила местная национальная платежная система «Элкарт». Российскими картами, которые начали выпускаться вскоре после аннексии Крыма, больше нельзя расплатиться в торговых точках Кыргызстана, совершить операции через банкоматы, а также переводы с карты на карту.

С начала марта от работы с «Миром» отказались большинство банков Армении, а в конце месяц мобильное приложение (ОС) Mir Pay было удалено из магазина Android Google Play.

Тогда же Samsung сообщила, что с 3 апреля пользователи не смогут использовать и добавлять карты «Мир» в Samsung Pay. От «Мира» также отказались казахстанские Bereke Bank и «Фридом Финанс», а китайская платежная система UnionPay заблокировала работу кобейджинговых карт «МИР-UnionPay» за пределами рф.

Источник: Минфин
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