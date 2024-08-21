В Министерстве финансов рассказали, сколько денег нужно Украине в 2025 году

Министерство финансов заявляет об увеличении потребности во внешнем финансировании государственного бюджета на следующий год из заложенных МВФ $22,7 млрд в программе расширенного финансирования EFF до $35 млрд. Об этом сообщила заместитель министра Ольга Зыкова, пишет «Интерфакс-Украина».

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Ожидание Минфина

«Ситуация в течение этого года, с учетом активности войны и дополнительной военной потребности, которую мы покрывали исключительно за счет внутреннего ресурса, показала, что этот гэп уже сейчас потенциально будет расширен с $12 млрд до $15 млрд», — сказала она.

Зыкова уточнила, что речь идет о необходимости около 18,2% ВВП.

Замминистра добавила, что в связи с этим ожидается коррекция прогноза МВФ по итогам пятого пересмотра программы расширенного финансирования EFF в сентябре.

Напомним

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на встрече с украинскими послами, что потребности Украины во внешнем финансировании в следующем году будут не менее $38 млрд, что соответствует запланированному внешнему финансированию текущего года.

По оценкам Нацбанка, международные партнеры предоставят Украине в этом году примерно $38 млрд льготных кредитов и грантов, а в следующем году — не менее $31 млрд.

Согласно информации на сайте Минфина, с начала войны бюджет Украины получил $98,04 млрд внешнего финансирования, в том числе в 2022 году — $31,10 млрд (из него гранты — $14,23 млрд), в 2023 году — $42,48 млрд (11,62 млрд) и в этом году — $24,47 млрд ($6,55 млрд).