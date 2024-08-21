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21 августа 2024, 9:47 Читати українською

В Министерстве финансов рассказали, сколько денег нужно Украине в 2025 году

Министерство финансов заявляет об увеличении потребности во внешнем финансировании государственного бюджета на следующий год из заложенных МВФ $22,7 млрд в программе расширенного финансирования EFF до $35 млрд. Об этом сообщила заместитель министра Ольга Зыкова, пишет «Интерфакс-Украина».

Министерство финансов заявляет об увеличении потребности во внешнем финансировании государственного бюджета на следующий год из заложенных МВФ $22,7 млрд в программе расширенного финансирования EFF до $35 млрд.
Фото: depositphotos

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Ожидание Минфина

«Ситуация в течение этого года, с учетом активности войны и дополнительной военной потребности, которую мы покрывали исключительно за счет внутреннего ресурса, показала, что этот гэп уже сейчас потенциально будет расширен с $12 млрд до $15 млрд», — сказала она.

Зыкова уточнила, что речь идет о необходимости около 18,2% ВВП.

Замминистра добавила, что в связи с этим ожидается коррекция прогноза МВФ по итогам пятого пересмотра программы расширенного финансирования EFF в сентябре.

Напомним

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на встрече с украинскими послами, что потребности Украины во внешнем финансировании в следующем году будут не менее $38 млрд, что соответствует запланированному внешнему финансированию текущего года.

По оценкам Нацбанка, международные партнеры предоставят Украине в этом году примерно $38 млрд льготных кредитов и грантов, а в следующем году — не менее $31 млрд.

Согласно информации на сайте Минфина, с начала войны бюджет Украины получил $98,04 млрд внешнего финансирования, в том числе в 2022 году — $31,10 млрд (из него гранты — $14,23 млрд), в 2023 году — $42,48 млрд (11,62 млрд) и в этом году — $24,47 млрд ($6,55 млрд).

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+60
godvinik
godvinik
21 августа 2024, 10:06
#
Треба зарплати депутатам підняти і пенсії суддям, а також створити міністерство потужності.
+
+45
Abramon
Abramon
21 августа 2024, 10:12
#
Насправді, зарплати цих «трудяг» — це капля в морі для бюджету, але не фоні цифр зарплат, які фігурують в статистичних звітах відчувається соціальна несправедливість.
+
0
TAN72
TAN72
21 августа 2024, 11:04
#
Дерибан продолжение 😂
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
21 августа 2024, 11:10
#
Геп — це у вас в голові, мадам. Завершуйте вже ці військові авантюри, у вас на них грошей немає.
+
0
Uuu123
Uuu123
21 августа 2024, 11:18
#
Уряд спільно з владою на місцях будь яку суму освоять зі швидкістю перевищуючи друкарський станок в США та Європі, їм потрібно швидше друкувати і долари і євро, та ще більше давати України, бо багато залипае в карманах тих хто при владі а на державні потреби мало що залишається
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