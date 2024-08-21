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21 августа 2024, 9:06 Читати українською

На следующей неделе можно будет избежать отключений света — Кудрицкий

Уже со следующей недели можно будет избежать отключений света при снижении жары и ввода в работу дополнительных энергоблоков. Об этом рассказал в эфире «Громадського радіо» председатель правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Уже со следующей недели можно будет избежать отключений света при снижении жары и ввода в работу дополнительных энергоблоков.
Фото: Владимир Кудрицкий

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Что говорят в Укрэнерго

«Пока будет сохраняться жара (к счастью, выглядит так, что она будет не очень длительной) — будут определенные дефицитные часы в течение каждых суток, каждого рабочего дня. Как вы видите, это в основном вечерние часы, когда потребление больше всего», — заявил он.

В то же время, в конце недели компания ожидает спада жары, а также в работу введут дополнительные энергоблоки на определенных электростанциях — и это позволит компенсировать дефицит энергии, пояснил Кудрицкий.

Соответственно, на следующей неделе удастся обойтись без отключений.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», на 21 августа запланирована одна очередь отключений с 16:00 до 18:00 и с 22:00 до 24:00. С 18:00 до 22:00 будут применяться две очереди отключений одновременно. В другие часы — без ограничений.

Источник: Минфин
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