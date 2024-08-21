Тысяча крупнейших компаний Украины за год заработали 7,2 трлн грн — YouControl

Тысяча крупнейших украинских предприятий получили почти 7,2 трлн грн чистого дохода по итогам 2023 года, что на 19,4% больше, чем в предыдущем периоде. Об этом свидетельствуют данные исследования финансового аналитика Романа Корнилюка и R&D-центра YouControl.

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Роль первой тысячи предприятий тоже усилилась. Теперь она составляет 54% от общего объема реализуемой продукции всех компаний Украины по сравнению с 52% в 2022 году.

В 2023 году состав первой тысячи обновился на 23%. 233 предприятия покинули список из-за падения выручки, банкротства или разрушения.

Самые многочисленные секторы крупного бизнеса

Наиболее многочисленными секторами крупного бизнеса являются пищевая промышленность (139 компаний), нефтегазовый сектор (115), электроэнергетика (104), сельское хозяйство (97). Более 50 крупнейших компаний занимаются оптовой, розничной торговлей и машиностроением.

Несмотря на то, что доходы нефтяного сектора упали на 4,4% по сравнению с 2022 годом, наибольший совокупный доход получили предприятия именно в этой отрасли — 1,2 трлн грн (16,8%). На втором месте энергетика — 15,9%, на третьем — розничная торговля (10,6%).

Где расположены крупнейшие компании

Крупнейшие компании Украины преимущественно расположены в Киеве — 412 предприятий, генерирующих почти 52% общего дохода. Предприятиями крупного бизнеса из промышленных центров Днепропетровской, Киевской, Львовской и Одесской областей было получено еще 27% чистых доходов от реализации продукции.

Меньше компаний среди исследуемой выборки расположены в Черниговской (8) и из-за оккупации большей части территории в Донецкой областях (9).

Основную сумму как доходов, так и доходов среди 1000 крупнейших компаний генерируют старые фирмы, зарегистрированные 20−30 лет назад. Также высокие доходы демонстрируют молодые компании в возрасте пяти-шести лет.

Самые молодые крупные компании сосредоточены в таких секторах как азартные игры и лотереи, архитектура и инжиниринг, электроэнергетика, нефтегазовый и гостинично-ресторанный бизнес.

Старейшие — в сферах коксохимической промышленности, водоснабжения и утилизации, операций с недвижимостью, научных исследований, телекоммуникаций и мебельной промышленности.