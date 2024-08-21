Укрэнерго: 21 августа графики отключения света будут действовать в течение восьми часов

21 августа с 16:00 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений электроэнергии. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».

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Графики отключений

«С 18:00 до 22:00 будут применяться две очереди отключений одновременно. В другие часы — без ограничений», — говорится в сообщении.

Потребление объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

Причина

Причиной ограничений является рост потребления электричества из-за жары, отмечает Укрэнерго.

Председатель правления НЭК Владимир Кудрицкий заявил, что на этой неделе Украину «ждет новое испытание жарой».

По его словам, из-за роста потребления вернулся дефицит в энергосистеме.

Что такое очередь

Очередь — группа бытовых и промышленных потребителей, использующих определенное количество мегаватт. Всего шесть таких очередей.

Как объясняли в Укрэнерго, условно: одна очередь — это четыре часа отключений в сутки, два — восемь часов, три — 12 часов и четыре — 12+ часов. Однако, если, например, три очереди применяются на несколько часов, то в это время свет выключают у большего количества абонентов.

Данные о продолжительности отключений по конкретным адресам можно узнать на ресурсах местных облэнерго — они и определяют продолжительность очереди и ее переключение.