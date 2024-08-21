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21 августа 2024, 15:50 Читати українською

Mike`s Hard Drink: слабоалкогольный напиток с настоящим лимонным соком от AB InBev Efes Ukraine

Весной AB InBev Efes Ukraine запустила новый освежающий напиток Mike`s Hard Drink на пивной основе с настоящим лимонным соком. Таким образом компания присоединилась к производителям напитков в категории «хард дринк», которая приобретает все большую популярность.

Традицию добавлять алкоголь в чай или лимонад начали американцы с Юга Америки, ведь после жаркого дня такие напитки хорошо освежали. Американцам принадлежит и название категории: hard tea или hard lemon.

Сегодня этот слабоалкогольный напиток имеет несколько названий: хард лимонад, хард дринк, бирмикс — в зависимости от алкогольной основы, и характеризуется освежающим легким вкусом.

В чем же разница между ними?

Hard lemonade — это алкогольные напитки, которые сочетают лимонад с алкоголем, обычно полученным из ферментированного солода или чистых спиртных напитков. Акцент делается на сладкий лимонный вкус, что делает их очень освежающими и приятными, особенно в жаркую погоду. Они являются частью большой категории hard soda и обычно содержат от 4% до 7% алкоголя.

Hard drinks — это обширный сегмент, который может охватывать широкий спектр алкогольных напитков. Чаще используется для обозначения ароматизированных или готовых к употреблению (ready-to-drink) напитков, используя в качестве основы пиво, колу, крепкие зельцеры. Их содержание алкоголя может варьироваться в зависимости от основы или позиционирования на рынке.

Beermixes, или пивные коктейли — это напитки, приготовленные путем смешивания пива с безалкогольным напитком, соком или другим алкогольным ингредиентом (например, с другим видом пива). Идея этого типа напитков заключается в том, чтобы смягчить горечь пива, добавить аромата или создать совершенно новый вкус. Содержание алкоголя в бирмиксах обычно согласуется со стандартными сортами пива (от 4% до 6%). Примерами таких напитков служат популярный шенди (пиво, смешанное с лимонадом или другим безалкогольным напитком) и мичелада (пиво, смешанное с соком лайма, соусами, специями или томатным соком).

«В последнее время все большую популярность приобретает сегмент Beyond Beer», — говорит Екатерина Сахарнова, директор по маркетингу компании AB InBev Efes Ukraine. — «Выбор потребителей смещается в сторону альтернативных напитков с разными ингредиентами, разными вкусовыми профилями. Потребители стремятся экспериментировать, открывать что-то новое и необычное, а также в контексте следования здоровому образу жизни выбирают напитки с пониженным содержанием сахара или безалкогольные виды пива. Этим обусловлен рост категории Hard Drinks на мировом рынке, и Украина здесь не исключение».

Екатерина Сахарнова, директор по маркетингу компании AB InBev Efes Ukraine

«Компания AB InBev Efes Ukraine всегда была сосредоточена на развитии инноваций, исследовании вкусов потребителей и стратегическом расширении сегментов, которые стремительно приобретают популярность, — продолжает Екатерина, — поэтому в нашем портфеле представлен Mike’s Hard Drink, который, мы уверены, обретет свой круг ценителей в Украине».

Основная отличительная черта Mike`s Hard Drink — наличие настоящего лимонного сока в напитке, что добавляет вкусу свежести, выразительности и приятной сбалансированной кислинки. Напиток представлен в двух вкусах — собственно лимона и вишни.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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laratsokalo
laratsokalo
21 августа 2024, 16:11
#
Мені більше вишня зайшла)
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