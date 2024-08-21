За что банк должен уплатить клиенту пеню и как не попасть на двойную комиссию

В июне читатели «Минфина» оставили 412 отзывов на работу банков, из которых 374 были засчитаны и отправлены на рассмотрение финучреждениям. С какими проблемами столкнулись наши читатели и что советуют юристы и банкиры, чтобы избежать их в будущем, расскажем в свежем обзоре Народного рейтинга банков.

Перестановки в рейтинге: что изменилось за месяц

В июле читатели «Минфина» оставили больше проблемных отзывов, чем месяцем ранее (147 против 130), а банки улаживали клиентские проблемы примерно в том же темпе, что и в июне (80 против 78).

Тройка наиболее активно комментируемых банков снова не изменилась: 65 отзывов были засчитаны в адрес Приватбанка, 48 отзывов пришлось на Абанк, 41 — на monobank. По количеству проблемных вопросов от клиентов эти банки тоже были впереди. Приватбанк получил 37 проблемных отзывов, 27 — monobank, 26 — Абанк.

Что касается вопроса улаживания клиентских проблем, то здесь, как и в прошлый раз, впереди были снова четыре банка. monobank уладил 21 проблемный вопрос, 20 проблем решил Абанк, по 10 пришлось на Приватбанк и ПУМБ.

По средним оценкам рост показали пять банков, больше всего — O.Bank (+0,04 п.) и Укрэксимбанк (+0,02 п.). Еще три банка — Кредобанк, Прокредит Банк и Универсал Банк — показали прирост на 0,01 п.

Тройка лидеров на этот раз изменилась за счет появления Альянс Банка: финучреждение набрало 100 отзывов в июле и после этого автоматически стало участником народного рейтинга банков со средними оценками 3,38. Высокая средняя оценку в июле у Прокредит Банк, который улучшил свои показатели на 0,01 п. (3,62), показатели Абанка не изменились (3,1), monobank потерял 0,01 п. (2,83).

Тройка лидеров народного рейтинга банков в июле осталась неизменной: Абанк (22,8), monobank (17,4) и Прокредит Банк (14,1). За месяц Абанк прибавил 0,1 п., показатели mono снизились на 0,2 п., а показатели Прокредит Банка не изменились.

Больше всего общий рейтинг за месяц снизился в Ощадбанке (-0,4 п.), Сенс Банк показал снижение на -0,3 п. По 0,2 п. потеряли Приватбанк и monobank, еще пять банков потеряли за июль по 0,1 п. Рост в июле показали семь финучреждений, среди которых больше всего выросли O.Bank и банк Глобус (+0,2 п.) Абанк, Восток банк, Правэкс Банк, Универсал Банк и Юнекс Банк добавили по 0,1 п. Рейтинг еще 9 банков в июле не изменился.

Среди других изменений в рейтинге:

Новичок рейтинга — Альянс Банк — сразу вышел на 6-е место и, соответственно, сместил всех, начиная с этого места.

Помимо этого основного изменения, Восток Банк сместил на 1 позицию Кредобанк.

Идея Банка на одну позицию опередил Сенс Банк.

Укрсиббанк также опередил на 1 позицию ОТП Банк.

Напомним, то, насколько внимательны банки к своим клиентам, влияет на их позицию в Народном рейтинге банков. Рейтинг составляется на основе отзывов читателей «Минфина», которые портал собирает с 2010 года. За это время их накопилось почти 40 тыс. Согласно действующей методике оценки банков-участников Народного рейтинга, если жалобщик в течение 30 дней не прокомментирует ситуацию, его проблема будет считаться решенной.

Такой подход применен, чтобы жалобы не скапливались, а рейтинг отражал реальный уровень лояльности банков к своим клиентам. При этом пользователь, в случае отсутствия реакции банка на его жалобу, может нажать кнопку «проблема не решена» — и 30-дневный срок будет отсчитываться снова.

Также каждый читатель «Минфина» может оценить работу банка, рассказать о своей проблеме и оставить на сайте заявку на ее решение. Каждый месяц редакция выбирает самый лучший отзыв и награждает автора.

Что делать, если не возвращают украденные деньги

Читатель под ником SavickiGL проверял баланс в приложении Приватбанка и обнаружил, что в течение последних трех дней с его счета было проведено 97 незаконных списаний на сумму более 56 тыс. грн. Списывались эти деньги в пользу Facebook Meta в долларах и юанях.

При этом он говорит, что не получил никакого уведомления от банка об этих списаниях. Самое неприятное, что все списания были за счет кредитных средств, по которым клиенту придется платить проценты.

«То есть получается так, что банк, не обеспечивший должную безопасность денег на моем счете в результате чего третьими лицами незаконно, без моего ведома и без подтверждения были списаны кредитные деньги, еще и будет брать с меня как с потерпевшего проценты якобы за их пользование.

Почему, когда ежемесячно в течение 10 лет пополняешь один и тот же счет мобильного телефона тебе приходят СМС для подтверждения, а когда у тебя снимают деньги в долларах, юанях непонятно за что и кем, никакие подтверждения банк не присылает?", — пишет он.

SavickiGL сразу обратился с заявлением в банк и полицию. Банк в переписке с клиентом сообщил, что обратился с обжалованием транзакций к платежным системам, и что на это обжалование может уйти 45−120 дней. В то же время уже через несколько дней банк сообщил клиенту, что платежные системы отказали в возвращении средств по 11 заявкам из 97.

Мы обратились в Приватбанк за комментарием, в банке воздержались от комментария, однако отметили, что предоставили все ответы клиенту лично.

В большинстве отзывов о мошенничестве, которые читатели оставляют на нашем портале, они пишут, что не вводили личные данные на «левых» сайтах, и вообще не делали ничего, что могло бы скомпрометировать их карту. В то же время, говорит юрист ЮК «Де-юре» Алина Кулава, мошенники каждый день совершенствуют свои навыки по виртуозному обману украинцев. «Еще в 2023 году Национальная полиция Украины сообщала, что для успешного списания мошенниками средств с банковских счетов все, что нужно знать, — это лишь номер телефона», — говорит она.

Что касается взаимодействия банка и клиента в подобных случаях мошенничества, то юрист — на стороне клиентов.

Банк обязан получить согласие клиента на списание

«Согласно ч.1 ст. 42 Закона Украины «О платежных услугах», банк обязан получить согласие клиента на выполнение каждой платежной операции. Согласно ч. 12 ст. 86 данного Закона, банк несет ответственность по неакцептованным платежным операциям (выполненным без согласия клиента).

В случае выполнения платежной операции без согласия клиента, банк обязан немедленно после получения уведомления клиента вернуть за счет собственных средств сумму платежной операции, проведенной без согласия клиента, на его счет", — объясняет Алина Кулава.

Банк должен защитить клиента от мошенничества

По словам юриста, действующим законодательством установлено, что ответственность за сохранность на счетах клиентов средств (в случае надлежащего выполнения клиентом обязанностей, предусмотренных договором о банковском обслуживании безопасности собственных данных) несет банк.

Если банк не смог защитить своего клиента от мошенничества и перечислил средства без его волеизъявления, он обязан возместить клиенту эти потери.

«Более того, банк обязан уплатить клиенту пеню в размере двойной учетной ставки Национального банка Украины за каждый день со дня списания со счета клиента средств по неакцептированной платежной операции до дня возврата средств на счет клиента», — уточняет Алина Кулава.

Какую роль играют платежные системы

Что касается апеллирования банка к платежным системам, которые якобы отказали в возвращении денег по 11 транзакциям, юрист также на стороне клиента.

«Это не проблема клиента, что банк не смог вернуть деньги. Согласно ч. 12 ст. 86 Закона Украины „О платежных услугах“, банк должен вернуть клиенту сумму платежной операции, проведенной без его согласия, за счет собственных средств», — отмечает она.

Как действовать, если вас обокрали мошенники: 5 первых шагов

Юрист предоставляет пошаговый алгоритм действий, если клиент уже оказался перед фактом мошеннических списаний.

Сразу заблокировать карту, сообщить в телефонном режиме банк о случае списания денег без согласия клиента. Обратиться в полицию с заявлением об открытии уголовного производства по факту незаконного завладения денежными средствами с банковского счета, получить подтверждение получения и регистрации этого заявления полицией. Письменно обратиться в банк с требованием вернуть списанные средства без согласия клиента и требованием в письменном виде предоставить информацию когда, каким образом, на какие счета были перечислены средства. Обратиться с заявлением в полицию для получения выписки из Единого реестра досудебных расследований (согласно ст. 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины, следователи не позднее 24 часов с момента получения заявления обязаны внести сведения в Единый реестр досудебных расследований; эта выписка подтверждает факт открытия уголовного производства). Собрать как можно больше документов, подтверждающих совершение мошеннических действий, и обратиться в суд для защиты своего нарушенного права.

Как купить товар в интернете и получить за это двойную комиссию

Наш читатель Vlad Akters, владелец кредитной карты Сенс Банка, заказал товар онлайн и оплатил его доставку на Новой Почте. Каково было его удивление, когда пришлось заплатить сверху 1 500 грн.

«История — я рассчитался кредитной картой этого банка через терминал за услуги НП рассчитывая на кредитные средства и на льготный период их использования. Как оказалось, этот расчет был списан как наличная операция по кредитным средствам. И было снято две суммы комиссии почти на 1500 грн», — рассказывает он.

«И еще вишенка на торте — банк все ваши перечисления на закрытие кредита зачисляет сначала на безналичные операции (там где банк никоим образом не может заработать) а только в конце на псевдо «наличные» (чтобы максимально вытянуть из клиента проценты за как бы искусственно созданную «наличную» операцию).

В уведомлениях он-лайн банкинга есть все — и о застройщиках и кредитовании, и как купить валюту и… — а вот уведомление, что у вас каким-то образом, когда вы совсем того не подозреваете, сформировался некий кредит по искусственно сложившейся «наличной» операции (или какой-либо другой) — этого нет. Ибо зачем — это же банку выгодно. Ну раз выгодно, то мне нет", — возмущается он.

В похожей ситуации оказался и другой наш читатель Vasily Pupkindt, который «влетел» на 123 грн комиссии при покупке товара на Prom.

Что говорят банки и продавцы

В переписке с клиентом Сенс Банк сообщил, что платеж действительно прошел, как P2P-перевод. «Такие ресурсы, как Новая Почта или, например, Prom, проводят операции на своем ресурсе как р2р, банк не может повлиять на посторонний ресурс, это как вы заставите магазин продавать не велосипеды, а комнатные растения, это их условие, и это их ресурс, на который банк не может повлиять», — ответили в банке.

«Что касается погашения, то в первую очередь средства погашают безналичные операции, после чего только наличные, так происходит для того, чтобы клиенты не выпали из льготного периода, в который и входят безналичные операции, ведь наличные в льготный период не входят, поэтому и погашаются в последнюю очередь. Такая логика была сделана для большего удобства клиентов, и на это банк не может влиять, а поскольку оплата производилась за счет кредитных денег, то, соответственно, за это была снята комиссия», — объяснили в банке клиенту второй аспект его претензии.

Относительно предупреждений банк ответил, что не может делать предупредительные экраны в посторонних приложениях.

Из ответа Ощадбанка тоже следует, что в этой ситуации от банка мало что зависит.

«Тип платежа зависит от способа «Пром оплаты», а информация о типе совершаемого платежа передается в банк, который, в свою очередь, обрабатывает этот платеж, в соответствии с установленными правилами.

Согласно условиям на сайте https://prom.ua/ru, комиссия за перевод средств, уплачиваемая плательщиком (покупателем), составляет 1% от суммы перевода (стоимости заказанного товара) +5 грн при заказе на сайте компании.

Банк-эмитент платежной карты может взимать комиссию, размер которой зависит от условий обслуживания карты. В случае возврата средств покупателю возвращается стоимость заказа + комиссия за перевод средств (1%+5 грн). Комиссия от банка-эмитента не возвращается.

Таким образом, банк не может повлиять или изменить тип платежа. Для выяснения вопросов, связанных с платежами на Prom.ua, следует обращаться непосредственно в службу поддержки Prom.ua", — сообщили нам в банке.

При таких оплатах, рассказал нам директор по инновациям NovaPay Алексей Рубан, клиент может «попасть» на еще одну комиссию: некоторые банки берут ее за переводы на карты NovaPay. Проблем в такой схеме наложенного платежа, в том что касается P2P-переводов, он не видит.

«Такие переводы между физическими лицами полностью законны как по украинскому законодательству, так и по правилам международных платежных систем Mastercard и Visa», — подчеркивает Алексей Рубан и советует установить приложение NovaPay, чтобы платить без комиссий.

Что предшествовало

На самом деле, этой истории уже много лет. В 2018 году сооснователь monobank Олег Гороховский писал, что некоторые украинские торговцы «договариваются с некоторыми банками на следующую схему проведения транзакций по картам: банк ставит торговцу POS-терминал, а получателем средств при оплате картой выступает не юрлицо и не ЧП, а физлицо. Платеж при оплате картой проходит как платеж от одного физлица к другому».

Дело в том, что когда владельцы карт оплачивают покупки в магазинах или других торговых точках, банки получают комиссию interchange от платежных систем, что позволяет не взимать комиссию с клиентов. Но при P2P-переводах платежные системы не компенсируют interchange, и банки вынуждены брать комиссию. Это особенно относится к переводам с использованием кредитных средств, где комиссия может составлять 4% и более.

Клиент в таких обстоятельствах будет нести дополнительные расходы, банки недополучают деньги, а государство, скорее всего, не дополучает налоги, «поскольку используемые в схеме физлица все время меняются и выручку явно не декларируют», — писал тогда Гороховский и призвал НБУ и фискальные органы обратить на это внимание.

Тогда monobank и Приватбанк ввели ограничения при оплате за счет кредитного лимита, которые проходят как P2P-переводы. В приложении Сенс Банка это можно сделать вручную, но, дело в том, что приложения не всегда интуитивно понятные, а у клиента не всегда есть время разобраться в настройках.

Возможно, банкам, которые сейчас получают негатив из-за таких комиссий, стоит задуматься над тем, чтобы автоматически настроить свои приложения так, чтобы клиент не терял деньги на лишних комиссиях. Тем более, что с июня введены ограничения на суммы и количество P2P-переводов, финальное решение может появиться уже на днях.

Мы обратились за комментарием к Нацбанку и сообщим читателям о том, что по этому поводу думает регулятор.

На что еще жаловались в июле

Может ли банк заблокировать из-за судимости

Читатель под ником starsol написал, что Приватбанк ограничил с ним деловые отношения и не сообщил о причине блокировки.

«Только потом мне самостоятельно удалось выяснить, что это ограничение 1.2 по их кодификатору, а именно — потому, что десятки лет назад я привлекался к уголовной ответственности. Как и где служба безопасности филиала банка в Полтавской области смогла добыть эту информацию да еще и использовать ее в ущерб клиенту — отдельный вопрос, которым будет заниматься полиция, куда я направил соответствующее заявление», — написал starsol.

«Я уже не первый год занимаюсь операциями с ценными бумагами, а теперь не могу из-за введенных ограничений ни купить ни продать свои облигации, из-за чего уже понес определенный материальный ущерб, не говоря о моральном. Да и интересно — каким образом наличие судимости у граждан может ограничить их право на проведение законных финансовых операций?», — добавил читатель.

В Приватбанке сообщили, что предоставили всю необходимую информацию клиенту в личном порядке.

Юрист ЮК «Арес» Игорь Терещенко отмечает, что судимость не может служить основанием для ограничения права клиента банка распоряжаться своими средствами. Максимальный срок погашения судимости составляет восемь лет с момента отбывания наказания, и по его завершении лицо считается несудимым. Таким образом, судимость не может являться причиной отказа в обслуживании счета.

Он также пояснил, что правовые основания для отказа банка в сотрудничестве с клиентом определяются законом о финансовом мониторинге и не включают в себя наличие погашенной судимости. Доступ к конфиденциальной информации, включая данные о судимости, ограничен, и несанкционированный сбор таких данных нарушает Конституцию Украины.

«Теоретически банк мог правомерно получить сведения о судимости автора отзыва, однако это маловероятно. Советую клиенту обратиться в банк для выяснения того, откуда в распоряжении банка появились соответствующие данные», — говорит Игорь Терещенко.

Если разрешить спор с банком во внесудебном порядке не удается, он считает перспективным вариантом обращение в суд.

«Другим людям, которые могут оказаться в подобной ситуации, советую за защитой своих прав обращаться в Национальный банк Украины, как к регулятору банковской системы, и к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека — по вопросам нарушения законодательства о персональных данных», — советует юрист.

Почему банки могут заблокировать счет после покупки на 80 грн

Есть случаи, когда банки блокируют счета за мизерные суммы. Один наш читатель написал, что ее заблокировали из-за перевода в 200 грн, другой наш читатель пожаловался, что получил блок из-за покупки в магазине на 80 грн.

Мы обратились за комментариями к банкам, но на момент публикации ответа от Альянс банка не получили, а в Приватбанке ответили, что ответили клиенту лично.

Адвокат и руководитель практики налогового права юридической компании «Приходько и партнеры» Евгений Ясинский говорит, что сейчас действует правовая норма, согласно которой нужно проверять происхождение наличных средств, сумма которых превышает 400 тысяч гривен или равнозначный эквивалент в валюте других стран. Но это основание далеко не единственное, на которое обращают внимание банки.

«Запрос может быть сделан еще и тогда, когда представители банка увидели, что лицо проводит нетипичные для себя финансовые операции. К примеру, они могут не соответствовать финансовому состоянию, которое легко увидеть по привычным операциям по счету.

В Постановлении Нацбанка № 65 изложено более 70 признаков сомнительных/подозрительных операций, действий, которые могут служить основанием для прекращения отношений с человеком и закрытия его счетов. Эти признаки касаются всех видов деятельности банка и операций клиента", — объясняет юрист.

Он также обращает внимание на то, что в банках процесс финмониторинга автоматизирован, за всем следят компьютерные программы, в алгоритм которых внесены соответствующие настройки. Судя по его ответу, блокировка из-за мелких операций, на которые наши читатели раньше не жаловались, могут стать нормой.

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Вновь без света: как банки справлялись с блекаутами

На июль пришлось больше всего отключений света за все летние месяцы, так что неудивительно, что наши читатели активно жаловались на работу банков во время блекаутов. Больше всего досталось двум банкам — Приватбанку и Райффайзену.

Клиенты жаловались, что отделения, куда они обратились, не работали во время отключений.

«Три дня подряд не работают отделения банка. Все аптеки и магазины подключают генераторы, а ПриватБанк, говорят, «не заработал», — пишет читатель из Житомира.

«К сожалению, в отделении, где обслуживается наша компания, отсутствует генератор. Поэтому, когда происходят отключения электроэнергии, наше отделение работает только в режиме консультации, что совсем неудобно, особенно когда есть необходимость быстро сделать банковскую операцию непосредственно в отделении» — жалуется читатель из Ивано-Франковска на отделение Райффайзен Банка.

«Обслуживание и сервис, предоставляемый работниками всегда на высоком уровне. Но сегодня мой вопрос, с которым я обратилась, не был решен только потому, что не было света в отделении. Представьте себе, что я маломобильный человек, который заказал такси в отделение, а еще хочу подчеркнуть, что это единственное отделение Райффайзен в Ивано-франковске к которому есть заезд авто и где, к большому счастью, есть парковочные места не получила услуги, за которой обратилась только потому, что когда нет света девушки только консультируют», — пишет еще один читатель из Ивано-Франковска снова в адрес Райфа.

«Ну вот все устраивает в банке, обслуживаюсь уже не первый год и как физлицо, и как ФОП. Но то, что банк за полтора года так и не сделал банкоматы, работающие при выключении света, — это фиаско.

Частично генераторы есть на дежурных отделениях, но ведь дежурные отделения работают в пятидневном графике как и стандартно большая часть населения. Выходит, при отключениях света невозможно снять деньги, потому что банкоматы в домах, где света нет", — написала AnnaUKRN в адрес Приватбанка.

Другие жалобы касались случаев, когда банкомат съедал деньги при отключении света.

«Пополняла собственную карту Привата в терминале самообслуживания в Т Ц Скаймол , пополнение было на 10 тысяч гривен купюрами по тысяче гривен. При нажатии на кнопку „завершить операцию“ гаснет свет и выключается терминал. 10 тысяч мне на карту так и не поступили, хоть в терминал они успешно попали. Терминал включился через некоторое время, но, конечно, моя операция на нем уже была прервана», — пишет первый читатель.

" Все, что я успел сделать, — вставить карту. Сразу после этого исчезло электричество, погас свет. Секунд через десять оно появилось снова и банкомат начал перезагружаться. Карта, конечно, осталась внутри. Я знаю, ее не вернут, придется перевыпускать политика безопасности.

Но! Когда я зашел в операционный зал и рассказал о своей проблеме, мне сообщили, что именную карту придется ждать 10 дней и… перевыпуск обойдется в 100 гривен. Как это? Это же форс-мажор, который однако банк мог предотвратить просто установив соответствующее оборудование, которое защищает от скачков напряжения или последствий переключений", — задается вопросами второй читатель.

«Снимала деньги в банкомате Райффайзенбанк (после включения света была перезагрузка банкомата), деньги не выдал, с карточки списали. Подала заявку на возврат средств, сказали ожидать 60 дней первый ответ, такой регламент. Это не позволительно в сегодняшних условиях! Этот Регламент нужно менять, потому что это условия войны!!!», — пишет еще один читатель.

Что говорили банки

Финучреждения пытались справиться с претензиями клиентов. Приватбанк предлагал клиентам, которые остались без наличных денег, в дальнейшем воспользоваться услугой «наличные деньги на кассе», а читателю из Житомира ответил, что у большинства отделений банка нет автономного питания и предложил обратиться только в одно — по ул. Ивана Кочерги, 6.

Райффайзен Банк решил проблему читателя с перевыпуском именной карты, а клиенту из Ивано-Франковска сообщил, что в Украине к Power Banking подключено 150 отделений банка, в Ивано-Франковске работает такое одно — по ул. Независимости, 19.

В целом по состоянию на 1.07.24 года во всех регионах у украинских банков было 5 083 отделения. По состоянию на 16 августа энергонезависимых отделений, то есть присоединенных к сети Power Banking, было 2 396 (47,12%) по всей Украине.

Самое большее количество энергонезависимых отделений было у следующей пятерки банков:

Банк Дежурные отделения % от общего к-ва отделений Приватбанк 487 43,48% Ощадбанк 443 37,70% Райффайзен Банк 150 45,32% Укргазбанк 117 53,67% ПУМБ 89 39,91%

В административных центрах по состоянию на 16 августа функционирует 1 435 дежурных отделений разных банков. Что касается городов, упомянутых в отзывах, то читателям полезно будет узнать, что больше всего дежурных отделений в Киеве, Житомире, Ивано-Франковске и Николаеве у следующих банков, к которым можно обратиться в случае отключения света, если нужно снять деньги и т. д. :

Город К-во дежурных отделений Отделения банков Киев 364 Приватбанк — 74

Ощадбанк — 42

Укрсиббанк — 22 Ивано-Франковск 45 Приватбанк — 6

Ощадбанк — 3

Укргазбанк — 3

Абанк — 3

Идея Банк — 3 Николаев 39 Приватбанк — 7

Ощадбанк — 6

Укргазбанк — 2

Абанк — 2

ПУМБ — 2

МТБ — 2

Банк Восток — 2 Житомир 33 Приватбанк — 6

Ощадбанк — 3

Укргазбанк — 3

Абанк — 2

ПУМБ — 2

Как банки будут функционировать во время блекаутов в дальнейшем

В прошлый раз мы спросили НБУ, планирует ли регулятор вносить изменения в части действия Power Banking, например, увеличивать количество отделений в сети, обновлять условия и т. д. Тогда Нацбанк ответил, что не планирует этого делать, и сообщил, что банки выполняют и перевыполняют требования Постановления НБУ № 23. В то же время он также сообщил, что «при наличии ресурсов и возможностей у банков, а также соответствующего запроса у их клиентов, банки могут самостоятельно рассматривать вопросы присоединения дополнительных отделений к сети Power Banking».

Поэтому, мы спросили у банков, как они подготовились к возможному новому раунду блекаутов и планируют ли они увеличивать количество энергонезависимых точек доступа клиентов к своим услугам. Часть банков убедили нас, что уже сделали максимум.

К примеру, все 4 отделения Прокредит Банка энергооптимизированные и работают как дежурные во время блекаутов. Начальник управления развития частных клиентов банка Григорий Багнюк рассказал, что все офисы и зоны самообслуживания Прокредит Банка оборудованы альтернативными источниками энергообеспечения, у большинства из них уже есть системы накопления электроэнергии, идет процесс дооборудования такими системами остальных локаций.

Банк использует собственную солнечную электростанцию на крыше в главном офисе, а также другие технологии для энергосбережения. В частности, здание оснащено автоматизированной системой мониторинга и управления, которая оптимизирует энергопотребление.

Похожая ситуация и у Глобус банка: из 32 отделений 90,6% (29) уже присоединены к сети Power Banking, говорит первый заместитель главы правления Глобус банка Елена Дмитриева.

Другие банки готовятся к осеннему сезону и, судя по ответам, до конца года не планируют масштабных изменений в части энергоапгрейдов, доделывая то, что начали раньше.

В частности, начальник службы трансформации Укрсиббанка Светлана Тюгаева сообщила, что 86 отделений по всей Украине (более 40%) являются энергонезависимыми, и уточнила, что все 100% отделений банка обеспечены генераторами и альтернативными провайдерами связи.

«На данный момент остаются единичные вопросы по улучшению каналов связи, поскольку не все провайдеры интернета могут обеспечить надежную работу каналов связи в течение периодов отключения электроэнергии, но банк решает эти вопросы и планирует закрыть до начала сложного сезона, который прогнозируется осенью», — говорит она.

Резервным электропитанием обеспечены также и 100% отделений Кредобанка, говорит исполнительный директор банка Оксана Стецькив. «Из них 95% — обеспечены собственными генераторами, и 5% — за счет оборудования арендодателя. Соответственно, при отсутствии электроэнергии отделения Кредобанка обеспечивают обслуживание клиентов», — говорит она и добавляет, что 49,23% (32 отделения) банка работают как дежурные при отключении света.

В Укрэксимбанке источниками бесперебойного питания и генераторами электроэнергии обеспечены более 80% обособленных подразделений банка (в т.ч. дежурные отделения), а работают как дежурные при отключениях — 26 отделений (56,5%).

Директор по рискам банка «Пивденный» Виктория Скоч рассказала, что 26 отделений являются дежурными (59,09%). В то же время, по ее словам, все отделения банка, вне зависимости от включения в банковскую сеть Power Banking, оснащены генераторами, энергонезависимые и обеспечивают выполнение банковских операций для своих клиентов.

В Ощадбанке генераторами обеспечены 590 отделений, 450 (39%) способны работать без электроснабжения: обеспечены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, а на случай блекаута будут оснащены усиленной инкассацией наличных денег. Финучреждение также запустило 5 бронированных мобильных подразделений на прифронтовых территориях, которые полностью автономные и в случае необходимости будут работать даже в условиях длительного отсутствия внешнего источника питания. О том, планируют ли они увеличивать количество таких отделений, в банке ответили, что будут информировать об этом клиентов на сайте.

Увеличение количества энергонезависимых отделений до конца года не запланировано в Сенс Банке, дежурных отделений уже 77 (55,4%), а сеть АТМ насчитывает 435 активных банкоматов. 200 из них находятся в локациях, где есть резервные источники питания, в том числе это все отделения банка.

Расширять сеть дежурных отделений не планируют и в Укргазбанке, ведь таковых уже 55,5% (121 отделение). В то же время более 90% отделений банка обеспечены генераторами для бесперебойной работы и обслуживания клиентов.

Для поддержки каналов связи в отделениях имеются Starlink, которые в случае необходимости могут подстраховывать, если возникнут проблемы у провайдеров. В банке также сообщили, что создают резервный парк генераторов, обновляют уже существующий на более современные и более мощные модели, аккумулируют топливо для них, подключают к инверторам, обеспечивают резервные каналы связи.

Какие банки планируют вкладываться в энергетику

Сомнения банков по увеличению количества дежурных отделений объясняются просто: это дорого. Причем на потребителя эти затраты не перекладываются, говорит первый заместитель главы правления Глобус банка Елена Дмитриева. По ее оценкам, «базовая» единовременная сумма в среднем на одно отделение составляет около 150 тыс. грн. В эту сумму входит:

покупка генераторов;

устройство схемы переключения на альтернативный источник питания;

устройство альтернативных каналов связи;

резервные серверы и обеспечение другим техническим оборудованием, которое надежно обеспечивает банковское обслуживание клиентов и сохранность их ценностей и персональных данных.

Есть и постоянные расходы: ежемесячные эксплуатационные расходы на топливо могут достигать 30 тыс. грн, — объясняет Дмитриева.

Однако некоторые банки планируют в это инвестировать.

Рассматривается возможность увеличить количество энергонезависимых отделений в РВС Банке, сообщила нам директор Департамента развития сети РВС Банка Диана Яворская.

Планируют увеличивать количество отделений, которые будут обеспечены альтернативными источниками энергии, в Креди Агриколь, рассказал «Минфину» директор Проксимити бизнеса и сети банка Александр Куркин. При этом 52 (40,94%) отделения банка по всей Украине в рамках проекта Power Banking уже обеспечены альтернативными источниками энергии.

«По сути, согласно требованиям, каждое третье отделение в области должно быть энергонезависимым, на сегодняшний день у нас уже показатель 55% в своей сети (по состоянию на 1.07.24 у банка 32 отделения по всей стране — прим. ред). Пока мы расширяем свое присутствие в западных областях и почти каждое новое отделение, которое открывается банком, предусматривает энергонезависимость», — говорит Екатерина Мелеш, директор по розничному бизнесу Банка Кредит Днепр.

По ее словам, кроме генераторов, которыми оборудованы дежурные отделения, банк дополнительно «страхует» энергонезависимость отделений сети PowerBanking комплексами Starlink.

В Аккордбанке сейчас специалисты проводят оценку потребностей в мощности и закупают генераторы и бесперебойники, ведь в планах довести долю автономных отделений в сети банков до 100%, сообщили в банке. Пока часть отделений во время отсутствия электроэнергии продолжает работать в режиме консультаций. В общей сложности у банка 80 точек, которые работают в режиме полного рабочего дня при любых условиях с энергоснабжением (54,05%).

До 10 сентября 2024 года количество отделений ОТП банка, обеспеченных альтернативными источниками питания, будет увеличено до 88%, говорят в финучреждении. В настоящее время дежурных отделений у банка 47 (67%).

До 90% планирует увеличить количество дежурных отделений Правэкс Банк, в настоящее время в сети Power Banking 72% отделений (по состоянию на 1 июля у банка было 41 отделение — прим. ред.). По словам заместителя главы правления, руководителя Главного управления бизнеса банка Семена Бабаева это увеличение «вскоре» произойдет.

Необходимость вкладываться в энергонезависимость понимают и в Юнексе.

«Мы еще в прошлом году оборудовали генераторами все отделения и подключили их к сети Power Banking. Кроме того, обеспечиваем постоянный контроль за работоспособностью генерирующего оборудования, осуществляем его сервисное обслуживание.

Пока что планы по расширению сети отделений Юнекс Банка поставлены на паузу, но в случае открытия новых офисов мы непременно позаботились бы об их работоспособности во время отключений", — говорит директор департамента продаж Юнекс Банка Юрий Синица.

Планирует увеличивать количество отделений с подключением к резервным каналам электропитания и Приватбанк. В настоящее время, сообщили нам в банке, регулярно работают на резервном электропитании 500−700 отделений ежедневно с таймингом непрерывной работы 2−7 часов.

В сеть дежурных отделений, которые обеспечивают предоставление услуг клиентам в случае длительного отсутствия энергоснабжения, входит 500 отделений (45%). Все они, сообщили в банке, обеспечены резервными каналами связи (Starlink) и генераторами.