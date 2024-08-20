К закрытию межбанка курс доллара снизился на 11 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и на 2 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 20 августа: доллар и евро подешевели на межбанке
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Открытие 20 августа
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Закрытие 20 августа
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Изменения
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41,43/41,45
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41,32/41,37
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11/8
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45,92/45,93
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45,87/45,91
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5/2
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,60 грн. Евро покупают за 45,40 грн, а продают за 45,95 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,40−41,50, евро — 45,63−45,87 грн.
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Источник: Минфин
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