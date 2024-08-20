Кабмин ввел минимальные цены на зерно для борьбы с «черным» экспортом

Что известно

По его данным, определение уровня минимально допустимых экспортных цен на отдельные виды товаров осуществляется Минагрополитики с учетом условий поставок в соответствии с Международными правилами толкования коммерческих терминов Инкотермс.

«Минимально допустимые экспортные цены на отдельные виды товаров с учетом условий поставок определяются в долларах США за 1 килограмм», — сообщил представитель правительства.

Как будут вычислять минимальную цену

«Мы используем метод 5% процентиля. То есть мы берем 5% от всех контрактов, которые были заключены по самым низким ценам и считаем среднюю цену. И полученный результат еще дополнительно дисконтируется на 10%. Таким образом, эта минимальная рассчитанная цена будет ниже средневзвешенной цены», — пояснил представитель Минагрополитики Михаил Соколов.

Также он отметил, что количество сделок, заключенных по ценам ниже рассчитанной минимальной цены, очень невелико.

«Такие сделки — это либо действительно частный случай, либо какое-то злоупотребление», — заметил эксперт.

Также он объяснил методику расчета минимальных цен для форвардных контрактов.

«Будет применяться минимальная цена на момент заключения форварда. Надеюсь, что проблем не будет, потому что рассчитанные цены будут низкими и контракты можно будет легко выполнить», — отметил Михаил Соколов.

Минимальные экспортные цены начнут рассчитываться с момента утверждения Кабинетом Министров Украины соответствующего постановления.