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20 августа 2024, 17:48 Читати українською

ЕС снизил тариф на импорт Tesla китайского производства

Tesla намерена получить пониженные тарифы на изготовленные в Китае автомобили, экспортируемые в Европейский Союз, после того, как во вторник правительство блока пересмотрело предложенные штрафные тарифы на импорт электромобилей китайского производства. Об этом сообщает Reuters.

Tesla намерена получить пониженные тарифы на изготовленные в Китае автомобили, экспортируемые в Европейский Союз, после того, как во вторник правительство блока пересмотрело предложенные штрафные тарифы на импорт электромобилей китайского производства.
Фото: pixabay.com

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Европейская комиссия установила новую пониженную ставку в 9% для авто Tesla, что ниже 20,8%, которые она указала в июле.

По данным Еврокомиссии, Tesla попросила перечислить ее ставку на основе конкретных субсидий, полученных компанией.

Исполнительные власти ЕС заявили, что по-прежнему считают, что китайское производство электромобилей выиграло от значительных субсидий, и предложило окончательные пошлины на уровне до 36,3%.

Это несколько ниже, чем максимальная предварительная пошлина в 37,6%, которую Еврокомиссия установила в июле для компаний, не сотрудничающих с антисубсидийным расследованием ЕС.

Еврокомиссия заявила, что три компании, которые были отобраны для анализа, получат несколько более низкие предыдущие пошлины. Для китайского гиганта по производству электромобилей BYD ставка составит 17,0%, Geely — 19,3% и SAI — 36,3%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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