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20 августа 2024, 16:43 Читати українською

Чехия закупит боеприпасы для Украины за доходы от замороженных российских активов

Чехия получила еще один важный источник средств, из которых будет финансировать поставки Украине боеприпасов большого калибра. Речь идет о поступлении средств, замороженных в странах Европейского Союза Ц Б рф после начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Чехии.

Чехия получила еще один важный источник средств, из которых будет финансировать поставки Украине боеприпасов большого калибра.

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Страны-члены ЕС в мае 2024 решили, что средства от замороженных российских активов будут направлены именно на немедленную военную поддержку Украины. Общая сумма этих средств составляет 1,4 млрд евро, часть из них сможет использовать Министерство обороны Чехии.

«Это уникальная возможность быстро и эффективно поддержать Украину средствами, которые изначально принадлежали россии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Минобороны Чехии будет выступать посредником в закупке боеприпасов таким образом, чтобы обеспечить неотложные военные нужды, определенные украинской стороной.

Поставки боеприпасов, которые будут финансироваться за счет доходов от замороженных активов ЦБ россии, состоятся в ближайшие месяцы.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину западные страны заблокировали более $300 млрд российских государственных активов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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