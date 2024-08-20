Кабмин выделил 24 миллиарда на закупку дронов для ВСУ

Кабинет Министров выделил 24 млрд грн на закупку беспилотников для украинских военных. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Сегодня выделяем 24 млрд грн на закупку беспилотников для Сил безопасности и обороны», — заявил он на заседании правительства 20 августа.

По его словам, Украина совершила «настоящий прорыв» в производстве и применении беспилотников. На сегодняшний день государством уже законтрактовано 1 млн дронов, 500 украинских компаний производят дроны.

Кроме того, глава правительства напомнил, что по инициативе президента в структуре ВСУ создан отдельный род войск — Силы беспилотных систем. Украина стала первым государством в мире, завершающим их комплектование.

Напомним

«Минфин» писал, что Верховная Рада разрешила финансировать подразделения Сил обороны из местных бюджетов.